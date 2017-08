Legendárny brankár Lašák kvôli Šatanovej ponuke nespával: Svoj koniec musel tajiť aj pred synom!

Po sezóne, ktorú odohral v Liberci a získal s ním striebro v českej extralige, šiel na operáciu kolena, ktoré si zranil v poslednom finálovom zápase. Cez leto potom premýšľal, čo bude ďalej. Zhruba pred mesiacom však prišiel telefonát od Mira Šatana.

„Potešilo ma to, že do mňa vkladá takú dôveru. Mal som však brutálnu dilemu, čo urobiť. Nechcel som ešte končiť kariéru. Mal som ponuku aj zo Zvolena, bol by som navyše doma. Poradiť som sa vybral do Liberca s trénerom Pešánom, s ktorým sme si sadli,“ prezradil pre Plus JEDEN DEŇ Lašák.

„Povedal mi, že v žiadnom prípade nemám končiť, že chytať môžem ešte tri roky. No potom na mne videl, že ponuka ma láka a že som nadšený. Preto mi neskôr povedal – neváhaj teda a choď,“ skonštatoval „Laši“.



Na rozmyslenie si zobral pár dní. „Asi po dvoch, troch dňoch som Mirovi povedal áno. Cítil som aj morálnu zodpovednosť pomôcť mu. Veď sme v podstate ,revolúciu’ v hokeji aj s ostatnými hráčmi začali, tak som ho nechcel v tom nechať samého. V noci som sa však budieval, či robím správny krok. Rodičom a synovi som to dlhšie tajil. Janko (15) nechcel, aby som skončil, jeho snom bolo, aby sme si raz spolu zahrali,“ priznal.

Na starosti bude mať Lašák pri repre najmä mladých gólmanov. „V A-tíme už nie je priestor na zdokonaľovanie, ale v nižších kategóriách áno. To bude mojou prioritou. Už víkend mám poriadne nabitý. Idem do Zvolena pozrieť na 20-ku a potom v nedeľu by sme sa už mali stretnúť v Žiline s novým koučom Craigom Ramsaym a predebatovať veci,“ dodal.