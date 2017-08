Legendárny brankár Lašák v tom má jasno: Toto si myslím o novom trénerovi reprezentácie!

Aj on patril medzi tých, ktorí podporovali zmenu v našom hokeji. Nástup Mira Šatana na post generálneho manažéra považuje za správny krok. „Verím, že Miro odvedie dobrú robotu a náš hokej nasmeruje správnym smerom,“ povedal Lašák. Aj on čakal na vymenovanie nového kouča národného tímu. „Počul som, že to má byť niekto z Kanady či Ameriky. Som rád, že to Šatan dotiahol takto a získal Craiga Ramsayho,“ priznal.

„Tri desaťročia skúseností tohto kouča v NHL hovoria za všetko. Čo viac môže chcieť náš hokej. Nemáme nikoho s takými skúsenosťami. Všade vo svete trénujú odborníci.. Na národnosti nezáleží, hlavne, že tomu rozumie. A nemyslím si, že sa zopakuje situácia aká nastala okolo Glena Hanlona. Viac vecí nebolo dobrých, priznal chybu. Nevidím dôvod, prečo by sa to malo zopakovať,“ skonštatoval populárny „Laši.“

A čo podľa neho bude prvoradé? „Bude treba tomu dať systém. Reprezentačný tréner nemá čas na zdokonaľovanie individuálnych činností hokejistov. Je to v prvom rade o hernom systéme,“ zdôraznil. Hoci oddychuje, pozorne sledoval aj dianie okolo našej 18-ky či 20-ky. „Dvadsiatka je slušná, ale v 18-ke veľa vecí chýba. Musíme čo najviac pomáhať chalanom, aby sa zdokonalili,“ uzavrel Lašák.