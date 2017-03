Legendárny Golonka si rýpol do našich mladíkov: Sme na tom úplne mimo

Úvodný zápas majstrovstiev sveta hokejistov do 20 rokov v Kanade nám nevyšiel. S domácim výberom sme prehrali 0:5. Vzhľadom na to, že súper sa nachádza niekde úplne inde ako my, by to až taká tragédia nebola. Horšie už bolo, že sme celkovo vystrelili na bránku iba šesťkrát...