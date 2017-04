Legendárny Žigo Pálffy o pomeroch v hokejovej reprezentácii: Natrel to hviezdam!

Čo hokejista zo zámoria, to ospravedlnenka z MS! To je krutá realita týchto dní, s ktorou sa musí boriť hlavný kouč národného tímu Zdeno Cíger. Kvôli tomu sa to nápadne začína podobať na vlaňajšok, kedy pred prezidentskými voľbami SZĽH viacerí hráči bojkotovali národný tím. To, či v tom niektorí borci pokračujú, má jasno bývalý špičkový hráč Žigo Pálffy (44).

Žigmund Pálffy reprezentoval Slovensko na piatich MS a troch olympiádach. Autor: tasr