Legendárny Liba si nedal servítku pred ústa: Naložil hokeju na Slovensku, neušetril ani Gáboríka!

Košický odchovanec sa pre český isport.cz rozhovoril a zabrdol do citlivých tém, ktoré tlačia hokejovú topánku u nás. „V Česku ste na tom lepšie. Či hovoríme o podmienkach, štadiónoch, telocvičniach alebo hokejovej príprave. Každá druhá obec v Česku má malý zimák, naopak u nás je s tým veľký problém,“ začal Liba, ktorý má v Čani pri Košiciach svoju akadémiu.

Práve to Libu hnevá, že sa bývalí slovenskí hokejisti nevenujú mládeži. „Prišlo síce ku zmenám vo vedení zväzu, ale nikto z nich (Švehla, Droppa - pozn. red.) sa nevenuje mládeži. Všetci sa tam bijú o miesta,“ vyhlásil 56-ročný internacionál, a pokračoval: „Nezaznamenal som zmeny k lepšiemu, ale ja sa snažím. Založil som akadémiu a naplno sa jej venujem. Toto sa mi páči na českých hráčoch, ktorí sa po kariére venujú deťom.“

Bývalý skvelý útočník v tejto téme išiel ešte ďalej, čím sa dotkol aj Mariána Gáboríka z Los Angeles Kings. „Je skvelé, že nechal postaviť arénu a založil akadémiu, no inak sa tomu príliš nevenuje. Jasné, že je aktívnym hráčom a má povinnosti, tomu rozumiem, ale keď v lete príde na Slovensko, tak sa vôbec nestará. Robí to len ako biznis. V tomto sa Česi snažia ďaleko viac. U nás je to skrátka bieda,“ poznamenal Liba.

Naopak, vyzdvihol prácu reprezentačného kouča Zdena Cígera, ktorý sa takisto popri funkcii šéfa národného tímu Slovenska venuje deťom. Keďže aj Liba už piaty rok trénuje deti v Čani, podujal sa rozobrať to, v čom Slovensko zaostáva za svetom.

„Voľakedy sme boli ako Československo tvorivé a svet sa od nás učil. Teraz ale celkovo európsky hokej zaspal dobu,“ myslí si bývalý hráč New York Rangers a Los Angeles Kings. „My sme ako deti tvorili, mali puk na hokejke a nikto nám nenadával. Teraz je to ale tak, že tréneri kričia na hráčov, keď si nechajú puk...“

Igor Liba má jasno aj v tom, že by sa deťom mali vo väčšej miere venovať bývalí hokejisti. „Nie je to len o vyštudovaných odborníkoch, ktorí síce majú diplom, ale nevedia deťom ukázať hokej. Na Slovensku je ich veľa a oni proste nevedia, čo majú s deťmi robiť. Schválne som sa bol o tom raz presvedčiť a všetci sa stretli na ľade, kde im dal osnovu tréningu a potom tam stál ako soľný stĺp,“ nechápavo krútil Liba hlavou.