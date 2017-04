Líder našej ligy mieri do repre po štyroch rokoch: Aké má šance na svetový šampionát?

Dostali ste pozvánky do národného tímu. Potešilo vás, či skôr zaskočila?

Nezaskočilo ma to, pretože som po vypadnutí so Žilinou čakal, či sa mi z reprezentácie ozvú. Som veľmi rád, že pozvánka prišla, ale nerobil by som žiadnu tragédiu ani keby sa tak nestalo. Dal by som si už dovolenku a o mesiac začal s prípravou na nový ročník.

Nabúrala vám nominácia plány na oddych?

To nie. Povedal som si, že pár dní počkám ohľadom prípadnej nominácie, takže som si dopredu dovolenku neplánoval. Keby však pozvánka neprišla, určite by som vyrazil niekam si oddýchnuť.

Ruku na srdce, aké šance si dávate na miestenku na svetový šampionát?

Do národného tímu idem skromne. Vidím to tak 50 na 50. Môže to vyjsť, ale ani nemusí. Sústredím sa teraz na to, aby som dokázal, že do národného tímu a chcem presvedčiť o svojich kvalitách.

Paradoxom je, že máte striebro z MS 2012, no pôsobíte v slovenskej lige, odkiaľ je na záverečný turnaj náročne sa prebojovať. Ako to vnímate?

Samozrejme, že je to tak, pretože sa ťažšie presadzuje aj do zahraničia z našej súťaže. Myslím si, že slovenská liga je mnohými podceňovaná a nie je jednoduché sa dostať aj do reprezentácie.

Semifinálová séria s Nitrou skončila bleskurýchle, čiže pozvánku do národného tímu máte ako náplasť?

Určite! Najviac ma totiž mrzí, že sme vypadli 0:4 na zápasy, pritom to tak jasné nebolo. Žiaľ, také býva play-off a netreba sa na nič vyhovárať. Máme bronz, čo je krásne. Takže som teraz rád, že som padol do oka reprezentačným trénerom a nechám na ľade všetko.

Prípravný kemp si cígerovci teraz rozložili práve v Žiline. Potešilo aj to?

Áno, je to super a verím, že v sobotu dostanem príležitosť aj v prípravnom zápase, ktorý sa hrá v Žiline, pretože sa teším na atmosféru. Aj toto je pre mňa taký nakopávač, že budem hrať prakticky doma.

Na koho sa v národnom tíme najviac tešíte?

Poznám väčšinu chalanov a s niektorými sme si písali, tak je to nadšenie vzájomné. Napríklad s Čerešňákom, ale Vandasom, s ktorými som vlani hral vo Vítkoviciach, kde sme spolu zažili veľa príjemných chvíľ.