Los Angeles je pred zápasom hviezd hore nohami: Budaj patrí do Holywoodu

Návrat do veľkého kolotoča NHL sa brankárovi Petrovi Budajovi vydaril. V drese Los Angeles Kings vychytal doteraz štyrikrát čisté konto a jeho priemer inkasovaných gólov na zápas je 2,03, čím sa radí na siedmu priečku celej NHL. Fanúšikovia z mesta filmových hviezd si ho obľúbili a verili, že sa dostane do nominácie na Zápas hviezd 2017, veď duel sa bude hrať práve v LA.

Podľa zostavovateľov oficiálneho webu NHL mal v tíme figurovať, ale napokon sa do výberu nedostal a fanúšikovia kráľov zúria. „Zaregistroval som to, ale veľmi sa týmito vecami nerozptyľujem, pretože sa sústreďujem predovšetkým na svoje výkony v drese LA. Na druhej strane skutočnosť, že moje meno vôbec padlo, je pre mňa cťou a vážim si, že mnohí oceňujú takýmto spôsobom moju prácu,“ prezradil pre denník Plus JEDEN DEŇ Peter.

Napriek tomu, že sa do výberu nedostal, nezúfa. „Viac som urobiť nemohol, nemal som to už vo svojich rukách. A tak to aj beriem. Bola by to iste obrovská česť a úžasná vec, keby som mohol reprezentovať klub i svoju krajinu, ale nestalo sa. Všimol som si fotku, kde sa týči moje meno na vrchole Hollywoodu. Fanúšikom ďakujem za podporu, pobavili ma,“ dodal Peter. Na prestížny duel sa napokon dostal Mike Smith z Arizony.

Nášho brankára teší, že jeho tím má šancu na play-off. „To je našou prioritou. Stále bojujeme o miesto, hoci sa boríme s problémom, že nedávame celkovo veľa gólov. Nepadá nám to tam, ako by sme chceli,“ dodal Budaj.

Popri kolotoči NHL stíha sledovať aj našu najvyššiu súťaž. „Držím palce pochopiteľne Banskej Bystrici a som rád, že sa jej darí. Rovnako ako ich gólmanovi Jasovi Bacashihuovi, ktorého dobre poznám ešte z kempu Colorada,“ prezradil Peter.