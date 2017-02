Ľubo Višňovský si nedal servítku pred ústa: Pozrite sa na Slovan!

Višňa si vzal na mušku prioritne prácu s mládežou. „Bohužiaľ, musím to povedať. Koľko chalanov vychovali do repre či dajme tomu do NHL? To veľmi chýba, teraz sa chytil mládeže Janko Lipiansky a snaží sa ju pozdvihnúť. Sú to však behy na dlhú trať,“ rozhovoril sa a v skratke našiel aj efektívne riešenie. „Samozrejme, treba zmeny, no hlavne nastaviť systém, ktorému bude Slovan veriť.“

Slovenský zástupca v najprestížnejšej lige Európy má v kádri množstvo legionárov, oveľa väčší priestor pre vlastných odchovancov by nemusel byť v dohľadnom čase v KHL nereálny. „Je z čoho vyberať a keby každý rok jedného-dvoch vytiahli, tak o desať rokov majú svoj vlastný tím,“ adresoval kritiku svojmu klubu. Práca s mládežou je občas začarovaným kruhom, legendárny obranca vie, čo by mladíkom Slovana dozaista pomohlo.

„Chýba medzikrok medzi juniorkou a KHL. Po skončení juniorky chalani ešte na KHL nemajú a naša domáca súťaž by im pomohla.“ Spomínaná myšlienka by nebola prínosom len pre Slovan.

„Divácky a sponzorsky by Tipsport liga nabrala na atraktivite. Všade, kde príde Slovan, si ľudia zakričia, zanadávajú, sám som to zažil, keď som hrával. Osobne si myslím, že by to veľmi pomohlo slovenskému hokeju,“ uvažoval hráč s kompletnou medailovou zbierkou z majstrovstiev sveta a svoje tvrdé slová na adresu Slovana vôbec neľutuje.

„Stojím si za tým, čo som povedal, aj keď sa to možno niekomu nepáči, je to, žiaľ, tak. Čo sa však týka fanúšikov a atmosféry, akú vedia na zápasoch KHL vytvoriť, a tiež aj to, akú kultúru Slovan zaviedol v hľadisku počas súbojov, je zase obdivuhodné.“