Marcinko umlčal vulgárnych fanúšikov Slovana gólom: Niekedy to hráčovi pomôže!

Zápas sa najprv vyvíjal v prospech belasých, potom ste prebrali iniciatívu. Súhlasíte?

Dve tretiny boli domáci aktívnejší, mali viac šancí, ale v tretej tretine sa hra otočila a my sme mali viac príležitostí a chvalabohu, že sme to otočili. Posledné zápasy sme totiž poprehrávali a na Slovane sa hrá vždy ťažko, tak sme radi za dva body.

Ste sklamaný, že diváci v tretej tretiny hanlivo skandovali vaše meno?

Som si to všimol až potom, ale tak to tu asi niekedy býva. Nejako som to neriešil a nezamýšľal sa, prečo to tak bolo. Niekedy to však hráčovi pomôže, ale to sú také bočné veci. Patrí to síce k hokeju a občas sa to stane. Bolo to asi len desať percent zo štadióna a zbytok bol normálny.

Vaša formáciu s Bakošom a Fleurym bola aktívna. Údajne ste tak hrali prvýkrát?

Áno, tie päťky sa striedajú, no sme profesionáli a musíme sa tomu prispôsobiť. No, sme radi za ten gól, ktorí sme strelili a aj za výhru.

Čo vravíte na poctu Mirovi Šatanovi, ktorá sa mu ušla pred zápasom?

Ja osobne som mal zimomriavky, bolo to veľmi pekné a celý štadión bol na nohách. Miro je legenda a zaslúži si to.

Kunlun je na miestach, ktoré zaručujú postup do play off. Bola to vaša ambícia pred sezónou?

Nikto sa dopredu nepozeral a nebrali sme to tak, že v tejto fázy sezóny budeme na takom alebo takom mieste. Išli sme postupne od zápasov, ale asi až teraz to v šatni riešime, že každý jeden získaný bod je pre nás užitočný.

Aký to bol pocit, že ste si zahrali doma na Slovensku?

Bol som rád, že som sa dostal domov. Mohol som vidieť konečne celú rodinu, kamarátov a spolu s Maťom Bakošom sme sa veľmi tešili. A keď sme na Slovane vyhrali, o to väčšiu sme mali radosť.

Ako sa vám vlastne žije v ďalekej Číne, neleziete si s Martinom Bakošom na nervy?

Jasné, že niekedy už je „ponorka“, predsa sme na hoteli celý čas. To však patrí k tomu. Je však fajn, že máme neustále zápasy a nejako to neriešime.