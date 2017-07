Marek Ďaloga po víťaznej premiére za Slovan naložil Rusom: Za toto ho môžu aj potrestať

"Bola to divočina s dobrým koncom pre nás, to je dôležité. Niečo sme si pred zápasom stanovili, dve tretiny nám to škrípalo, potom sme sa vyvarovali určitých chýb a začalo nám to tam padať. Hlavne to, že sme sa tlačili do brány a strieľali sme, čo tréner od nás chcel. Padlo nám to a šťastie sa otočilo na našu stranu. Bolo to tým, že sme chceli, niečo sme zmenili, išli sme do brány a strieľali sme," zhodnotil zápas slovenský obranca, ktorého tréner Říha zaradil do tretej formácie.

Slovanisti sa v poslednej tretine museli zaobísť bez trénera Říhu, ktorý bol v 38. minúte vykázaný za protesty. "Pískajú Rusi a tí si robia, čo chcú. Oni môžu. Ustáli sme to a nedali sa strhnúť. Dodržali sme pokyny a vyšlo to," povedal nekompromisne Ďaloga.



Marek Ďaloga (vpravo) berie Slovan ako malú reprezentáciu.

Foto: SITA

Práve v tretej tretine predviedli slovanisti doslova uragán. Novgorodu nasúkali šesť gólov, čím predviedli parádny obrat. "Takýto obrat som ešte asi nezažil. Slovan beriem ako malú reprezentáciu, snažil som sa tímu čo najviac pomôcť. Zápas ukázal silu kolektívu, ukázal, že sa vieme zomknúť a pomôcť brankárovi, ktorý nás podržal."

Spoľahnúť sa belasí mohli na výdatnú podporu fanúšikov, ktorá hráčov nabudila, najmä Ďaloga si ju nevie vynachváliť. "Už sa mi to stalo minulý rok, keď sme tu hrali s Kazaňou, dosť ma to prekvapilo, samozrejme, v pozitívnom zmysle. Ľudia, ktorí sú tu, to je asi najlepšie publikum v KHL."