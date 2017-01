Martin Bakoš si užíva pôsobenie v čínskom Kunlune: Takýto prístup trénera však nečakal!

Kto by čakal, že Kunlun bude v druhej najlepšej súťaži sveta fackovacím panákom, tak sa mýli. Klub z Pekingu sa nachádza po víťazstve na ľade Slovana na 7. mieste Východnej konferencie a prekvapivo sa tak drží na priečkach zaručujúcich play-off. Okrem dvoch bodov Martina Bakoša potešilo, že si mohol znova zahrať na ľade svojho bývalého klubu a najmä v rodnej krajine.

„Bol to pre nás s Tomášom iný zápas, keďže sme hrali na Slovensku. Nebolo to však ľahké, slovanisti hrali dobre a výborne korčuľovali. Celkovo to však bolo super a duel som si užil, hoci som bol zo začiatku premotivovaný, ale to po prvom striedaní opadlo. Dva body nás tešia, pretože ich potrebujeme, keďže sa na nás ďalšie tímy zo spodku tabuľky doťahujú,“ zhodnotil duel útočník Martin Bakoš.

Čítajte viac Šatan sa stal oficiálne legendou: Dojatá hokejová ikona neskrývala nadšenie

Slovenský reprezentant si užil najmä skvelú atmosféru na „zimáku“ Ondreja Nepelu, ktorú s tou v Číne nemôže vôbec porovnávať. „Ľudia tu hokejom žijú, kým v Číne sa to zatiaľ len učia. Je krásne hrať pred takýmto publikom, ale s našimi domácimi zápasmi sa to nedá porovnať,“ priznal Bakoš, ktorý dodal, že na stretnutia Kunlunu chodí približne 6- až 7-tisíc fanúšikov. V doterajších 34 zápasoch nazbieral 14 bodov za 7 gólov a rovnaký počet asistencií. Okrem toho nosí na drese „A“ ako asistent kapitána.

Ak by ste čakali, že v čínskom mužstve budú prevládať hráči z domoviny, ste na omyle. Na súpiske sú len dvaja Číňania, inak je káder zložený najmä z Fínov a Rusov, ktorých dopĺňajú hráči zo zámoria, Švédska a práve naša slovenská dvojica. „Sme taká medzinárodná partia, ale myslím si, že je to v pohode. Nie sme veľmi rozdelení na skupinky a funguje to bez problémov,“ ozrejmil 26-ročný hokejista.

Vladimir Jurzinov, tréner kunlunských drakov, po zápase prezradil, že pozná aj základné slovíčka v slovenčine a ovláda tiež frázu „rýchlo korčuľuj“. Korčuľuje teda náš hokejista rýchlo, alebo nie? „Asi sa ju naučil preto, lebo nekorčuľujem a potom mi to môže vyčítať,“ zasmial sa schuti pri odpovedi na otázku Bakoš, no vzápätí už vážnym tónom dodal: „Je to veľmi dobrý tréner, pôsobil aj vo Fínsku a je pokojný. Síce si vie zakričať, keď prehrávame, ale celkovo mám radšej takéto typy trénerov. Všetko vám vysvetlí v pokoji a necháva nám voľnosť.“

Čítajte viac Šatan sa stal oficiálne legendou: Dojatá hokejová ikona neskrývala nadšenie

Iný svet a život so smogom

Čína je špecifická krajina s odlišnou kultúrou a keď do nej zavítate po prvýkrát, môžete zažiť kultúrny šok. Bakoša do hlavného mesta najľudnatejšej krajiny sveta dotiahol paradoxne hokej, ale svoje rozhodnutie zatiaľ nemá prečo ľutovať. „Samozrejme, ľudia sú tam iní, ale máme pekný štadión a hokej je všade rovnaký. Celkovo je ich kultúra úplne odlišná, proste je to iný svet.“

Rodák zo Spišskej Novej Vsi sa nesťažuje ani na kuchyňu, pretože výber majú pestrý a problémy mu nerobí ani povestný pekinský smog, kvôli ktorému občas nie je vidieť oblohu nad hlavami. Zatiaľ čo u nás s niečím takým skúsenosti nemáme, pre Číňanov je rúško na tvári takmer každodennou záležitosťou, ale ani to nie je podľa Bakoša až taký problém. „Je tam index, ktorý si môžete pozrieť a keď je nad dvesto, tak si dáme rúško, ale za posledný mesiac sme ho mali asi trikrát. Samotný smog necítiť, ale potom vás z toho bolí hlava,“ opisuje šikovný útočník podmienky v metropole Číny.

Zápas sa začal s pätnásťminútovým oneskorením kvôli ceremoniálu s Miroslavom Šatanom, ktorého Slovan zaradil do svojej Siene slávy. Hráči počas príhovoru držiteľa Stanley Cupu a majstra sveta stáli nastúpení na ľade. Vedeli, s kým majú tú česť? „Poznali ho všetci, bol som vedľa nášho čínskeho hráča a ten mi dokonca hovoril, že ho pozná a že to bol skvelý hokejista,“ dodáva Bakoš, ktorý so Šatanom získal pre Slovan posledný extraligový titul pred odchodom do KHL.