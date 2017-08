Vondrka to opäť nevydržal: V Chomutove dal výpoveď kvôli peniazom, postavil sa za hráčov!

Hokejový Chomutov má dĺžiť Michalovi Vondrkovi tri výplaty. Ten to už nevydržal a dal výpoveď. „No skutočne to tak vyzerá, že kam prídem, tam hneď všetko vycucám. Akoby som priťahoval tieto problémy,“ zasmial sa najprv Vondrka.

No humor dal potom bokom. „Už som to nevydržal a uplynulý týždeň som dal výpoveď. Urobil som to znova za všetkých ako gesto na protest,“ ozrejmil Michal. Po druhý raz v kariére tak ukázal svoj charakter a zmysel pre spravodlivosť.

Prípadom sa teraz podľa českého denníka Sport zaoberá zmierovacia komisia ČSLH. „Chomutov mešká s platbami. Čakáme na jeho vyjadrenie,“ povedal Josef Řezníček, predseda komisie a riaditeľ českej extraligy. Pokiaľ Piráti nedoložia odlišnú verziu, stane sa voľným hráčom a za tabuľkové odstupné môže odísť.

Pre klub by to znamenalo obrovskú stratu, veď za posledné dva roky nazbieral v 115 zápasoch 86 bodov a vyslúžil si naposledy aj ocenenie Hokejista sezóny. Nadšený zo situácie nie je ani tréner a športový manažér klubu Vladimír Růžička. „Je to závažné, ale teraz s tým nemôžem nič urobiť, musím počkať, kým sa to vyrieši. Keby Michal odišiel, bola by to samozrejme strata,“ priznal kouč.

Či kapitán tímu skutočne odíde, je momentálne vo hviezdach. „Neviem, počkám si na rozhodnutie komisie a podľa toho sa zariadim. Nevylučujem však ani možnosť, že by som predsa len zostal, ak sa to vyrieši,“ potvrdil Michal Vondrka. Nedalo nám nepoložiť mu otázku, či sa nechce vrátiť do Slovana. „Z blata do h***a, nie?,“ zasmial sa opäť hráč s veľkým srdcom.