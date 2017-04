Slovenský hokejový reprezentant v úlohe otca: Pred zrazom ho preveril vlastný syn!

Strelec jeho kalibru sa nám určite zíde. Michel prišiel do Fínska a hneď sa stal miláčikom domácich tribún. Dával góly, rozhodoval zápasy. „Bol to dobrý nápad, ísť tam. Veľa sa tam síce korčuľuje, ale nemal som s tým problém. Mne sa tam hralo lepšie ako v Česku, kde je to viac defenzívnejšie. Partia bola super, len škoda, že sme nepostúpili do finále. Boli sme už asi unavení z toho, že sme hrali 7-zápasové série a v tom poslednom stretnutí nám už dochádzali sily. Určite to bola dobrá skúsenosť,“ rozhovoril sa Michel.

A naznačil, kam ho to ťahá. „Hovorí sa, že fínska liga je vstupnou bránou do NHL. Tak čakám na ponuku...“ zasmial sa. Naposledy reprezentoval Slovensko na svetovom šampionáte v Česku v roku 2015.

„Trošku som to aj čakal, že ma zavolajú, priznávam. Teším sa na chalanov, najmä na nášho kapitána Vlada Draveckého. Na majstrovstvách to bude ťažké, dnes už niet ľahkého súpera a budeme mať čo robiť, aby sme sa udržali medzi elitou. Treba počítať s tým, že stať sa môže hocičo. Preto tam musíme ísť skromne a s pokorou,“ povedal.

Včera pred zrazom robil Michelovi spoločnosť aj malý štvorročný synček Michelko. Po rozvode ho totiž Michel máva na starosti. „Nevidel som ho dlhšie, keďže som hral vo Fínsku, a tak som si ho na pár dní zobral. Nie je s ním žiadny problém. On je pohoďák,“ zdôveril sa tatino. V Bratislave si teraz Michel hľadá aj byt. „Rád by som tu zostal, páči sa mi tu,“ dodal.