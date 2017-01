Miklíka po fantastickom štarte vo Fínsku milujú: Starajú sa o neho ako v bavlnke

Po krátkej anabáze v Košiciach sa Michel vybral do Brna, kde sa však nezohrial dlhšie ako mesiac. „Nebol som tam spokojný, necítil som sa dobre. A vtedy je najlepšie, ak človek odíde. Tak som zavolal agentovi, nech sa na niečo pozrie. Zavolal mi, že má pre mňa fínske Jyväskylä. Povedal som mu, daj sem, podpíšem to. A šiel som,“ povedal zjavne šťastný Miklík.

Na úvod svojho pôsobenia vo Fínsku na seba hneď upozornil, doteraz sa tešil z piatich zásahov do čierneho. „Hrám v prvom útoku s dvoma šikovnými domácimi hráčmi. Máme síce dohromady asi 100 rokov, ale ide nám to. Sadli sme si od prvého striedania. Som tu veľmi spokojný, ľudia ma tu milujú,“ vyznal sa Michel. Neprekáža mu, že po fínsky ani anglicky nevie.

„Hrám si svoju hru a počítam s tým, že do konca sezóny sa naučia niečo po slovensky,“ zasmial sa piešťanský rodák. Miklík dostal dvojizbový byt a pochvaľuje si. „Akože inak, mám aj saunu v byte, takže sa môžem saunovať, koľko chcem. Všetci sa mi tu snažia nejakým spôsobom pomôcť, sú fakt milí,“ dodal.

V tíme, ktorý má ambície postúpiť do play-off, je prevaha Fínov, k tomu len jeden Estónec s Kanaďanom. No Michel je so svojimi skalnými kamarátmi stále v kontakte. „Najmä s Michalom Vondrkom, Haščákom a Draveckým. Bol by som veľmi rád, keby sa mi sem podarilo zlanáriť Romana Kukumberga,“ zaprial si.