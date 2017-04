Miláčik tribún Hudáček súperí s časom: Pôjde na šampionáte do rizika?

Kým hlavná časť mužstva zamierila na zápasy do Nórska (včerajší sa skončil po uzávierke), v Bratislave zostala skupinka hráčov, medzi ktorými nechýbal ani zotavujúci sa Libor. Ten v súboji proti Fínsku utrpel nepríjemné zranenie krku a chrbta. „Po prvom tréningu na ľade mám dobré pocity. Nič ma nebolí, ale ešte som nemal žiadny kontakt so súperom, čo môže byť problém,“ prezradil Hudáček a odhalil, že to s jeho návratom do zápasového tempa nemusí byť také optimálne.

„Mal som trénovať s golierom, ale fyzioterapeuti mi povedali, aby som ho nenosil. Krk sa má rozhýbať, inak by svaly stuhli a bolo by to horšie,“ vysvetľuje 26-ročný útočník, ktorý bol aj na CT aj na magnetickej rezonancii. „Oznámili mi, že nejde o nič vážne a viem, že pri náraze pri mne stál anjel strážny. Vyviazol som len so zablokovaným krokom a s natiahnutými svalmi na chrbte,“ dodal. Ako to vyzerá s účasťou na MS?

„Pokiaľ ma tréner zoberie a dovolí mi to môj zdravotný stav, som pripravený ísť! Teda, ak sa nič vážne neprihodí. Teraz totiž nemôžem dostať bodyček, no do týždňa by sa to malo dať do poriadku,“ objasnil Libor, ktorý sa však zamyslel a doplnil: „Beriem to tak, že by som mal byť oporou a chcem sa v kariére posunúť, čo je ideálna príležitosť na šampionáte. To však, či na MS pôjdem, bude na mne, či podstúpim riziko a hodím obavy za hlavu.“