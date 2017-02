Miláčik tribún Slovana brankár Brust sa na Slovensku udomácnil: Užíva si luxus na Dunaji!

Na prvý pohľad je Kanaďan Barry statný chlapík a pokojne by niekde mohol robiť vyhadzovača. Napriek tomu, že vzbudzuje rešpekt a s dlhými vlasmi pôsobí ako rocker, je veľmi vtipný spoločník. A stal sa aj miláčikom bratislavského publika. „Je to príjemné, keď vám ľudia fandia a skandujú vaše meno. Publikum je fantastické, pekné mesto, super hokejové zázemie, ľudia hovoriaci po anglicky, nič mi tu nechýba,“ hovorí Barry, ktorý nemá problém ani so stravou.

„Obľúbil som si halušky a vyprážaný syr, šniceľ,“ dodáva. Býva v komplexe Eurovea. „Krásne prostredie, milujem túto promenádu, dobre sa tu dá relaxovať, posedieť. A vhodné miesto je to aj pre môjho jedenapolročného psíka Georgea, ktorý mi tu robí spoločnosť,“ konštatuje. Priateľku Astrid vidí sporadickejšie, pretože študuje v Záhrebe.

Čítajte viac Hviezda Slovana o finančných problémoch v klube: Bolo milé dostať konečne výplatu

„Ak jej to čas dovolí, príde za mnou a zoberie občas aj Georgea, keď sme na dlhých tripoch,“ vysvetľoval Barry. K jeho imidžu patria neodmysliteľne dlhé vlasy. Počas hymny si svojou hrivou často zakrýva tvár. „Patrí to k mojim hokejovým rituálom. Hrivu nemám stále, keď prídem domov do Kanady, dám sa ostrihať,“ tvrdí. Keby ste si mysleli, že najradšej počúva rock, tak sa mýlite.

„Z repertoáru, ktorý majú chalani v kabíne, vyhráva Paľo Habera,“ hovorí. Brusta mrzí, že už má pred sebou len posledné dva zápasy sezóny, oba so Záhrebom. „Škoda, ale čo sa dá robiť. Finiš sme už nezvládli. Mali sme aj finančné problémy, a nie je to nič príjemné. Chceli sme ísť do play-off,“ zakončil Barry, ktorý má zmluvu aj na nasledujúcu sezónu a teší sa, že sa sem po lete zase vráti.