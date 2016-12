Mladíci sa na juniorských MS konečne predviedli! Sfúkli Lotyšov a pobijú sa o medaily

Slovensko - Lotyšsko 4:2 (1:1, 1:0, 2:1)

Góly: 9. Lešťan, 39. Miloš Roman (Michal Roman, Sloboda), 41. Hatala (Michal Roman, Sádecký), 46. Sloboda (Miloš Roman, Grman) - 4. Čukste (Balcers, Buncis), 54. Buncis (Čukste, Dzierkals). Rozhodovali: Lemelin (USA), Rohatsch - Kohlmüller (obaja Nem.), Souminen (Fín.), vylúčení: 6:5, presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, 6018 divákov

Slovensko: Húska - Fehérváry, Černák, Michal Roman, Hatala, Bodák, Grman, Košecký, Hain - Hecl, Sádecký, Pataky - Andrisík, Oško, Struška - Bondra, Ružička, Studenič - Lešťan, Miloš Roman, Sloboda

Lotyšsko: Mitens (56. Grigals, od 58. Mitens) - Rubins, Čukste, Ponomarenko, Zile, E. Jansons, G. Jansons, Zeile, Zeilis - Dzierkals, Buncis, Balcers - Baranovskis, Apfelbaums, Puide - Krastenbergs, Klavinš, Tralmaks - Bernhards, Smirnovs, Blugers

Mladíci mali nôž na krku, pretože v prípade zaváhania by si museli práve poradiť so zbornou. Práve počas nášho zápasu sa rozhodlo, že do bitky o udržanie sa v elitnej kategórii senzačne spadlo Fínsko, vlaňajší majster sveta.

V úvode nám ale nebolo všetko jedno, pretože Lotyši zásluhou Čukstého už v 4. minúte otvorili skóre. Naši na vyrovnanie nečakali ale dlho, keď o päť minút neskôr využil kiks súperovho gólmana Filip Lešťan a bolo 1:1.

Po tomto momente sa na ľade v Toronre strhla taktická bitka, lenže líder Slovenska Radovan Bondra spálil dve tutovky, čo ho v danom momente poriadne mrzelo. Mimoriadne dôležitý presný zásah predviedol útočník Miloš Roman, ktorý tesne pred koncom druhej tretiny poslal svoj tím do vedenia.

Gól do šatne očividne nalial na slovenské hokejky pokoj, čo potvrdil už v prvej minúte tretej tretiny delovkou od modrej obranca Andrej Hatala. O päť minút už bol náskok bokrošovcov trojgólový, keď strelu Miloša Romana šikovne tečoval Marek Sloboda.

V závere sa však takmer konala dráma, keď Lotyšsko po využitej presilovke o dvoch hráčov znížilo na 2:4. Brankár Húska však zatiahol roletu a už za svoj chrbát nepustil ani jeden puk a mladí reprezentanti sa zaslúžene radovali z prvej výhry na turnaji.

V noci zo soboty na nedeľu, len dve hodiny nového roku SEČ, vyzvú Rusko v priamom súboji o tretie miesto v základnej skupine. Porazený mančaft nastúpi proti už istému víťazovi druhej skupiny - Švédsku. Víťazný celok si na súpera ešte počká, no bude to niekto z trojice Dánsko, Česko alebo Švajčiarsko.

Hlasy po zápase: /zdroj: TASR, worldjunior2017.com/

Ernest Bokroš, tréner SR: "Padol nám kameň zo srdca, bol to pre nás zápas roka. Boli sme si vedomí toho, že v tejto ťažkej skupine môžeme reálne postúpiť len cez Lotyšov. Vedeli to aj oni a vzájomne sme sa na tento duel pripravili. Stretnutie sme odohrali výsledkovo lepšie, postupujeme a sme veľmi radi za to, že ďalšia generácia chlapcov bude môcť hrať majstrovstvá sveta v áčku."

Erik Černák, obranca a kapitán SR: "Začiatok zápasu bol pre nás náročný, no potom sme sa do toho dostali a zlepšili výkon. Boli sme silnejší na puku, podarilo sa nám súpera zatlačiť do hĺbky obranného pásma. Vedeli sme, že bude ťažké zvíťaziť. Teraz som šťastný za to, že sa nám to podarilo."

Miloš Roman, najlepší hráč SR v zápase, 1+1: "Dostali sme gól z prvej strely na bránku. Našťastie, nezostali sme nervózni. Vedeli sme, že máme lepší tím a včas sme vyrovnali. Mali sme v hlavách aj to, že ak vyhráme, postúpime do štvrťfinále a splníme tak základný cieľ. Pri druhom góle som vyhral buly, brat vystrelil tvrdo od modrej. Naši krídelníci zamestnali hráčov súpera, mne sa uvoľnil priestor a presne doň prišiel aj puk."

Kristaps Zile, kapitán Lotyšska: "Slováci boli lepší. Snažili sme sa im vyrovnať, držať hlavy vysoko. Teraz nás čaká Fínsko. Je to kvalitné mužstvo a myslím si, že ani pre nás nie je nemožné, aby sme ich zdolali. Dáme do toho všetko."