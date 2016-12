Mladý slovenský talent má našliapnuté do NHL: Na farme strieľa góly ako na bežiacom páse

Cesta urasteného hokejistu do zámoria sa konala až v tejto sezóne. Aj keď si ho na drafte vybral Boston už v roku 2013, z celkového 90. miesta, za veľkú mláku zdupkal až teraz. Predtým si päť rokov odkrútil vo Švédsku, kde pričuchol k seniorskému hokejku v tíme Luleå HF. V tomto mužstve odohral v najvyššej švédskej súťaži 132 duelov s bilanciou 22 gólov a 27 asistencií.

Čítajte viac Talentovaný Slovák po premiére v NHL: Toto potrebujem ešte zlepšiť

Po odchode do zámoria si dal za cieľ, aby sa postupne prebojoval do NHL. Táto misia sa u neho čoskoro naplní, pretože by vedenie Bruins muselo byť slepé, keby si nevšimlo, v akej forme je aktuálne Peter Cehlárik. Ten sa v AHL zapísal do streleckej listiny už 13-krát, čo ho radí na tretie miesto v celej súťaži. Fín Kasperi Kapanen má síce rovnaký počet zásahov, ale má väčší počet zápasov, čo ho radí až za slovenského reprezentanta.

A to už Cehlárik vynechal pár stretnutí kvôli zdravotným problémom, a nebyť toho, mohol mať na konte viac gólov. Aj tak je však v hľadáčiku Bostonu, kde je kapitánom Slovák Zdeno Chára. V tíme bývalého šampióna NHL je však plný stav a Cehlárik je typom hráča, do úderných formácii.

„Štýlovo nie som hráč do štvrtej päťky, hrám ofenzívne a vytváram šance pre spoluhráčov,“ prezradil nám 21-ročný talent zo Slovenska pred sezónou. V tíme Providence Bruins je suverénne najlepším zakončovateľom, keď druhý v poradí je Wayne Simpson, ktorý skóroval len osemkrát. A to hral o šesť duelov viac!