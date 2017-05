Cíger po poslednom tréningu rozhodol: Vybehnú naši na Talianov takto?

„Atmosféra je dobrá, každý je v očakávaní. Potrénovali sme dobre, tešíme sa na prvý zápas,“ hlásil náš kapitán Dravecký, ktorý pridal aj recept na Talianov: „Rozhodovať bude to, ako vstúpime to zápasu. Tešíme sa na to a sme pripravení.“

Libor Hudáček vie, že prvý súper na šampionáte bude poriadne hrýzť. „Budú znepríjemňovať, budú brániť. Pripravujeme sa na to stopercentne. Dúfam, že v prvej tretine strelíme rýchle góly.“

V našej bráne dostane dôveru trénerov Július Hudáček, Cíger nechal výber gólmana stopercentne Na ľade boli v piatok aj všetci traja brankári ako aj útočníci - Tomášovia Zigo a Matoušek, ktorí sú zatiaľ mimo súpisku tímu SR.

„Už nech sa to začne,“ hlásil netrpezlivo tréner Cíger a pridal aj svoj recept na víťazstvo: "V sobotu proti Talianom musíme predvádzať svoju hru a byť disciplinovaní.“

Takto trénovali Slováci:

Obrana

Čajkovský – Sersen

Čerešnák – Jánošík

Gernát – Mikuš

Trška – Šedivý

Útok

Skokan – Hudáček – Dravecký

Haščák – Bližňák – Miklík

Cingeľ – Hrnka – Kudrna

Skalický – Šťastný - Suja