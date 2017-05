Oficiálna skladba šampionátu vás privedie do varu: Má ho na svedomí kráska z Playboya!

Medzinárodná hokejová federácia (IIHF) predstavila dva týždne pred turnajom singel, ktorý bude sprevádzať celé MS. Ide o tanečnú skladbu z produkcie blonďavej speváčky Cascady, ktorá je na hudobnej scéne už od roku 2004 a jej pravé meno je Natalie Horler (35). Zúčastnila sa aj známej speváckej súťaže Eurovízia, no v roku 2013 so songom Glorious neuspela.

Produkcia tejto speváčky je typická skôr pre 90. roky, ale možno práve takýto štýl dostane do varu fanúšikov. V roku 2010, kedy sa konal svetový šampionát takisto v Nemecku a centrom bol rovnako Kolín, vsadili organizátori tiež na tanečný žáner. Vtedy znela z reproduktorov v hale pieseň Stuck On Replay, ktorú pripravila skupina Scooter. Dieru do sveta ale neurobila. Uvidíme, či bude z Playground od Cascady hit.