VIDEO Český zabijak Gudas úradoval proti vlastným spoluhráčom: Za také K.O. by sa nehanbil ani Kličko

Gudas na ľade nepozná priateľa a presvedčil sa o tom aj jeho spoluhráč z Philadelphie Flyers Claude Giroux. Jedna z najväčších hviezd celej NHL a aj Kanady na svetovom šampionáte už v prvej tretine pocítila tvrdý direkt od nekompromisného obrancu.

Radko Gudas si totiž už po odpískaní vybavoval účty s iným Kanaďanom, ale ani to mu nezabránilo v tom, aby prichádzajúceho Girouxa poslal na ľad na štýl legendárneho herca Buda Spencera. Za takýto úder by sa nehanbili ani boxerskí velikáni na čele s Vladimirom Kličkom. „Vedel, že niečo príde, hovoril som mu to už pred zápasom. Bolo to niečo, s čím určite počítali, proste toto je môj štýl a keď má iný dres, nedá sa s tým nič robiť,“ obhajoval sa v mixzóne po stretnutí zlý muž českého celku.

Obranca „letcov“ sa však na celej veci dobre zabával. „Videl som kanadský dres, ale nevedel som, že je to práve on. Navyše som ani nepredpokladal, že pôjde dole tak ľahko,“ usmieval sa Gudas. Na ľade si síce spravil poriadok, ale pochvaly sa od trénera Josefa Jandača určite nedočkal, pretože svojím úderom oslabil český tím, ktorý mal hrať presilovku, no zrazu boli sily na ľade vyrovnané.

„Som rád, že počas sezóny ho mám na svojej strane. Nebavili sme sa o tom, ale po turnaji sa na tom určite zabavíme,“ okomentoval svoj knokaut po zápase samotný Giroux. Radosť mohol mať minimálne z toho, že obhajca titulu vstúpil do turnaja triumfom 4:1.