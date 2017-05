VIDEO Slovenskí fanúšikovia v Kolíne zhodnotili výkon našich: Kritikou nešetrili!

„Kedy to vysielate? Po 22. hodine? Utrpeli sme víťazstvo. Na efektivitu trpíme veľakrát. Ťažko hodnotiť po prvom zápase, ale chýba kombinácia, nie je líder ani rozohrávka,“ hodnotil jeden z fanúšikov.

„Sme veľmi sklamaní z predvedenej hry. Jedno oko plače, druhé sa smeje. Je to katastrofa. Ani pri prvom góle sa nám nezdalo, že je všetko v poriadku. Prvá tretina bola vyrovnaná, aj Taliani mali šance. Podľa mňa to bolo z našej strany zlé od začiatku do konca. Zaujímavé je, že hneď prvý zápas bol zápas o záchranu. To sa ešte nestalo. My skúsime dnes vyhrať v krčme,“ glosoval druhý.

Pre ďalšieho z priaznivcov to bolo stresujúce, s Talianskom to totiž väčšinou dáme. „Tešíme sa na béčko,“ znel katastrofický scenár, ktorý si však po prvom zápase nepripúšťame.

„Naši boli dnes slabší, ale bojovali. Fandíme chlapcom, ktorí bojujú a dávajú do toho srdce. My sme sem prišli, spravili kopu kilometrov, aby sme im pomohli. Do ďalšieho zápasu nemám radu pre chalanov, lebo to nie je dobrý tím. Sú síce dobrí, bojujú, sú zlatí. Nemajú ale vzpruhu, treba im kvalitu.“

Slovenskí hokejisti veľa času na oddych nebudú mať. Už v nedeľu o 20:15 sa predstavia proti Lotyšom. Tí začali presvedčivejšie, Dánov zdolali rozdielom triedy 3:0.