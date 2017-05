Cíger po horore poslal hráčom jasný odkaz: Toto neznášam!

Ten priznal, že by najradšej počas nepriaznivého stavu skočil na ľad a tiež odkázal hráčom, čo už na striedačke nechce vidieť.Keď Taliani strelili druhý gól, všetkým Slovákom prebehol mráz po chrbte. Odrazu sa outsider dostal na koňa a favorit sa obával o výsledok. Následne sa Slováci dostali na dlhé minúty do útlmu a robili žiacke chyby.

"Začali sme dobre a bola sa radosť pozerať na našu hru, ale potom si chalani mysleli, že už to pôjde samo," skonštatoval tréner Zdeno Cíger a pokračoval: "Potom sme sa dostali pod taký stres, že sme nevedeli, čo robíme. Bolo to neskutočné. Bolo vidieť, že chalani chcú, ale tá bezmocnosť bola hrozná."

V tých momentoch sa na striedačke diali divy. "Na striedačke zostalo také ticho, že to neznášam, ale našťastie sa to potom naštartovalo," vyhlásil hlavný kormidelník slovenského tímu.

"Išlo o stres a všetci sme sa zrazu dostali pod tlak. Asi to je nováčikovská daň," dodal Cíger, ktorý miestami myslel, že vybehne na ľad. "Za stavu 1:2 mi bolo ťažko, stojíte na striedačke, neviete, čo urobiť a najradšej by som skočil na ľad," priznal.

Pri hodnotení duelu, z ktorého si Slováci odniesli dva body, sa Cíger takto zamyslel: "Môžeme ďakovať za toto víťazstvo a verím, že nás to povzbudí. Pripisujem to ku nervozite a nemalo by sa to stávať, ešte máme pred sebou veľa zápasov."

Kouč nevynechal ani trapas s hymnou, ktorú organizátori nepustili. "Nie som z toho nadšený, že si hymnu nemôžeme na záver vychutnať..." ukončil.