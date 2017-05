Cíger pred prvým zápasom EXKLUZÍVNE priznal bezsenné noci: Kvôli tomuto nemôžem spávať

Čo nás čaká v prvom zápase na šampionáte proti Talianom?

Dnes už všetky mužstvá vedia korčuľovať. Teraz už nie je mužstvo, ktoré sa dá nazvať ľahké. Navyše, každý zápas je iný, ťažko vieme, čo nás bude čakať. Podľa situácie budeme musieť reagovať. Na tréningu sme si ukázali nejaké veci, fungovalo nám to. Je to prvý zápas, chceme a musíme začať čo najlepšie. Ideálne by bolo odraziť sa od prvého zápasu.

Čo bude na Talianov platiť?

Vo všetkých veciach musíme byť lepší ako oni. Nemôžeme sa sústrediť na jednu vec, musíme sa sústrediť na našu hru. Musíme byť aktívni a dať do toho všetko. Keď chalani urobia pre to maximum, výsledok sa dostaví.

Doteraz vás zamestnávala nominácia na MS, teraz už príprava na šampionát a samotné zápasy. Mávate bezsenné noci?

Už dlho nespávam pokojne. Je to ale normálne, patrí to k hokeju. Keď má človek zodpovednosť, tak rozmýšľa a aj sa v noci niekedy zobudí. Je to prirodzená profesionálna deformácia.

Do kádra ste nominovali až jedenásť hráčov pochádzajúcich z východného Slovenska. Utužujú partiu práve východniari?

Káder sme neskladali podľa toho, či sú hráči východniari alebo západniari. (smiech) Tak to vyšlo, snažili sme sa zložiť mužstvo podľa toho, kto ako hral a akú mal výkonnosť počas sezóny a počas prípravy na MS.

Máte nejaký predzápasový rituál?

Nič špeciálne, iba bežné veci. Ja mám svoje povinnosti, musím sa sústrediť na to, čo nás čaká a premýšľať nad tým. Na rituály mi čas nevyjde.

Ďalšou zaujímavou štatistikou je až deväť nováčikov v tíme, ktorých privítal 18-tisícový štadión Lanxess aréna. Nebojíte sa, že sa im roztrasú ruky?

Uvidíme až v zápase. To isté však bolo aj vlani. O tom sa stále bavíme, že chceme vychovávať novú generáciu. Pokiaľ hráči nebudú mať skúsenosti a nebudú hrať na takýchto štadiónoch pred toľkými divákmi, nikdy sa to nenaučia. Vždy k niečomu musí prísť po prvýkrát.

Na šampionáte sa nakopili pozitívne správy: Haščákovi sa narodilo dieťa, Čajkovský oslavuje v deň prvého zápasu narodeniny. Boli, resp. budú nejaké oslavy?

Na to nie je čas, to si musia chlapci vyriešiť potom a aj oni to tak vnímajú, za čo som rád. Sústreďujú sa na hokej a podriaďujú tomu zatiaľ všetko.