Trápenie s Talianmi má dohru: Cíger chystá proti Lotyšom zásadnú zmenu!

Dopoludňajší ľahký tréning neabsolvovali všetci hráči, pretože rozkorčuľovanie pred večerným stretnutím bolo dobrovoľné. Chýbali bratia Hudáčkovci, Jánošík, Sersen, Bližňák, Haščák, Miklík, Dravecký.

"Cítili sme síce, že v našej hre proti Taliansku bol náboj, no nebolo to až také uvoľnené. Preto sme sa rozhodli, že necháme hráčom slobodne sa rozhodnúť, či pôjdu na ľad," prezradil asistent trénera Július Šupler. "Niektorým hráčom oddych pomôže, pretože sa hrajú dva zápasy v slede," dodal Šupler.

Skúsený odborník však načrtol aj prípadné zmeny v zostave. "Určité zmeny budú, ale nechcem predbiehať, čo sa udeje a či dopíšeme niekoho na súpisku. Uvidíme," potvrdil Šupler, ktorý v Lotyšsku päť rokov trénoval a pozná ich slabiny. "Minimálne polovicu mužstva poznám a musíme sa vyrovnať s ich individualitami, teda hráčmi, ktorí prešli KHL. Hlavne musíme byť disciplinovaní a premieňať šance," dodal.

Tréner brankárov Peter Kosa bol konkrétnejší a jasne vyhlásil: "Do brány pôjde Ján Laco. Pred šampionátom bolo jasné, že sa budeme snažiť točiť brankárov v závislosti od súpera a aj od toho, ako sa to bude vyvíjať."

Pred Júliusom Hudáčkom nie sú však dvere do bránky zavreté. "Julo mal hneď v druhej minúte dobrý zákrok, takisto v predĺžení vychytal samostatný nájazd a zachránil nás od menšej blamáže. Prvý gól dostal z dorážky, druhý po teči, tam to mohol riešiť inak, ale to sme si povedali. Výkon bol spoľahlivý, veríme, že dnes nás Janko podrží," želá si brankársky kouč.