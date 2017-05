VIDEO Čerešňákova perla baví celé Slovensko: Pred rozhodujúcim momentom mu stál

Reportér RTVS sa ho opýtal, či chcel najskôr prihrávať, no napokon strieľal, či to tak chcel. „Nechcel som ani prihrávať, chcel som si ukľudniť puk, lebo mi stál. Ten puk, samozrejme,“ pridal s miernym úškrnom obranca, ktorý si rýchlo uvedomil, že vypustil do éteru dvojzmysel.

Fanúšikom urobil radosť streleným gólom a potom ich aj pobavil. „Potom som už len čakal, kedy sa mi hráč postaví mimo bránky a vystrelil som,“ pridal Čerešňák, ktorému veru stále trhalo kútikmi.