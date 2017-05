VIDEO Obrovský trapas organizátorov, hráči zostali ako obarení: Ako nám to mohli urobiť?

Hráči stáli na modrej čiare a neveriacky krútili hlavou. Zlú verziu pustili dokonca dvakrát, slovenskej sme sa napokon ani nedočkali. „Neviem, čo sa stalo, ale dvakrát nám pustili hymnu, ale ani jednu našu. Je to škoda, ale zaspievali si ju diváci aspoň v hľadisku. Pevne verím, že naša hymna bude v Kolíne ešte hrať a dúfam, že Nemci nám dali motiváciu k tomu,“ hovoril v mixzóne brankár Július Hudáček.

V podobnom duchu sa vyjadril aj slovenský hrdina Peter Čerešňák, autor víťazného gólu. „Môže sa to stať, išlo o technickú chybu. Nemala by sa síce, ale veríme, že si ju zaspievame nabudúce.“

Strelec prvého slovenského gólu a jeden z najskúsenejších hráčov na ľade Michel Miklík taktiež okomentoval až neuveriteľné zlyhanie domácich organizátorov: „Neviem, aká hymna to bola, ale naša to nebola. Chyba sa môže stať každému, ale nemalo by sa to stávať na takomto podujatí. Všetci pískali, to sa naozaj nemalo stať.“

Servítku si nebral pred ústa ani Libor Hudáček, ktorý chcel zísť z ľadu a pre organizátorov má aj vymyslený trest. „Dúfam, že dostanú pokutu. Ľudia pískali, my sme pozerali, kade nám oči behali. Nevedeli sme, čo máme robiť. Ja osobne som chcel ísť dole. Mali by dostať pokutu. Keď my urobíme niečo zle, pokutu dostaneme. Bodaj by sme si hymnu zajtra o to viac zaspievali. Je to veľké faux-pas. Na takomto fóre by sa to stávať nemalo.“