Zoznámte sa s novým spasiteľom Slovenska! Ako si Čerešňák cení víťazný gól?

Začiatok zápasu ste mali vo svojich rukách, no potom prišla zmena. Čím to bolo?

- Je možné, že nám odišla taká ľahkosť. Mohlo to byť zapríčinené tým, že sme nevyužili množstvo presiloviek a potom sme sa začali motať. Chvalabohu to dopadlo takto.

Čo nám chýbalo v presilovkách?

- Zrejme taký väčší dôraz pred bránkou, ale musíme si to pozrieť na videu. Keďže sme ich mali viac, nejaký gól tam proste musí padnúť. Tam sa totiž rozhodujú zápasy.

Môže tímu pomôcť to, že ste dokázali otočiť nepriaznivý výsledok?

- Čo ja viem? Je to vždy o hlave a toto bol taký zápas. Nešlo ani tak o zručnosti, ale o to, ako sme si to nastavili v hlavách. Je aj jedno, aký výkon sme predviedli, ale dôležité je, že sme vyhrali.

Čo je v predĺžení troch na troch najdôležitejšie?

To je už vabank. Aj Taliani mali šance a dokonca samostatný nájazd, ale nakoniec to padlo nám strelou od modrej čiary.

Chýbalo viac takých striel od modrej čiary?

- Áno, pretože v modernom hokeji padá veľa takých gólov. Všetko podstatné sa odohráva pred bránkou.

Kam v kariére radíte tento gól?

Ja ich príliš nestrieľam, takže si ho cením o to viac. Verím, že nám to pomôže v ďalších zápasoch na turnaji.

Už na druhý deň vás čakajú Lotyši, ktorí sfúkli Dánov jasne 3:0. Čo na nich?

- Sústredili sme sa na prvý zápas, ale ako sme prišli na zápas, tak sme si pozreli tento duel a videli sme, že majú šikovných hráčov. Uvidíme, čo duel s Lotyšskom prinesie, ale musíme makať, byť disciplinovaní a využívať šance.