Hokejisti bývajú v srdci Kolína: Bližňák si najviac pochvaľuje niečo iné!

Naši hokejisti našli ubytovanie v krásnom hoteli Martim Hotel Köln, ktorý sa nachádza v strede mesta. Liberecký center si zobral do izby za parťáka „kolegu“ z klubu Adama Jánošíka. „Keďže je mladší, šéfom izby som ja. Musí poslúchať,“ zasmial sa Mário.

Pochvaľuje si však, že Adam nechrápe. „To je základ, pretože inak by som sa nevyspal a to by nebolo dobré. Dôležité je dobre sa vyspať. Ani ja nechrápem, takže v izbe je tichučko. Postele sú fajn, takže nemáme si na čo sťažovať,“ povedal Bližňák.

V Kolíne je prvý raz, ale urobil na neho veľmi dobrý dojem. „Super, že bývame priamo v srdci diania a hotel je situovaný v centre. Môžeme sa tak poprechádzať a už sme sa veru aj boli prejsť po hlavnom námestí a v katedrále. Je krásna. Ani do haly to nemáme ďaleko, ale tam sa vozíme busom,“ dodal.

Naša výprava si zobrala do zásob obľúbené keksy. Koľko už Mário zjedol? „Ani jeden, zatiaľ som nepotreboval. Máme švédske stoly a dám si, čo mi chutí, takže zatiaľ som sa dokrmovať nemusel. Ale dobre, že máme takéto zásobičky,“ konštatoval.