Šéf slovenského hokeja pred šampionátom šokuje: Aj naši hokejisti sa môžu nabaliť!

Ako vnímate situáciu okolo národného tímu, keďže počas prípravy na MS prichádzalo jedno ospravedlnenie za druhým?

Chápem, že tí hráči, ktorí nám ešte zostali v NHL, sú maximálne vyťažení. Navyše, uplynulý rok sa konal Svetový pohár, kde sa niektorí predstavili v európskom tíme. Potom prišla NHL s vyše osemdesiatkou zápasov, a tak toho majú chlapci dosť. Ďalší nemajú zmluvy, boja sa zranení, čo treba tiež chápať. No na druhej strane je tu príležitosť pre mladých, aby sa ukázali a vybojovali si možno aj miestenky v kvalitných ligách. Posledné tri roky sme nepostúpili do štvrťfinále, tak nech sa teraz mladí prezentujú a ukážu, čo sú schopní urobiť za dôveru.

Dá sa hovoriť o nejakých cieľoch?

Určite nejdeme vyhrať majstrovstvá sveta. Cieľom bude štvrťfinále, ale nebudeme to, ak sa to nepodarí vzhľadom na danú situáciu, brať ako katastrofu. Slovenský hokej je v kríze, to vieme, ale opakujem, že tieto MS beriem ako veľtrh hráčov na svetovej burze. Oni sami musia mať snahu dostať sa do kvalitnejších líg. Potom z toho môže profitovať aj reprezentácia.

Vlna kritiky sa zniesla na generálneho manažéra Róberta Švehlu a trénera Zdena Cígera. Fanúšikovia im nakladajú, považujú ich za brzdu nášho hokeja. Neuvažovali ste po zvolení do funkcie, že urobíte zmenu na týchto postoch?

Treba si ctiť dohody. Zmluvy boli dané, nepustia. Zneli na dva roky, teraz vypršia. Považoval som to preto za hotovú vec. Existujúca dohoda vzhľadom na finančnú situáciu bola viac ako čokoľvek iné.

Jednoducho povedané, bol by to drahý špás, zrušiť im zmluvy a vyplatiť ich?

Áno.

V reprezentácii sa nám teraz premlelo takmer 40 hráčov, čo je nevídané. Nemáte možnosť ako prezident zasiahnuť do vecí, keď vidíte, čo sa deje? Alebo dohovoriť, že tak toto je už prehnané?

Nemám a ešte to aj platím... Každý má svoj postup práce, je za niečo zodpovedný a treba dôverovať tým, čo to robia. Ako prezident nemám právo zasahovať do vecí a meniť ich. Nominácie schvaľuje výkonný výbor a stanovy nepustia. Ak by som chcel čokoľvek presadiť, nepresadím to. Výkonný výbor určil vlaňajší kongres a je zvolený na trojročné obdobie.

Spomínali ste, že to platíte. Môžete byť konkrétnejší?

Po mojom nástupe som zmenil systém odmeňovania v reprezentácii. Hráči dostávajú 915 eur mesačne za pobyt v reprezentácii. Ak sú tam kratšie, dostanú alikvótnu časť. Určil som to na základe priemernej mzdy na Slovensku, aby si vedeli predstaviť, za čo tu ľudia pracujú. Odmenu mali len za vyhratý turnaj, teda za 1. miesto. Na MS sú takisto prémie dané do 12. miesta. Suma sa pohybuje od 100- do 900-tísíc eur, podľa umiestnenia, pochopiteľne.

Na čo sa na MS tešíte?

Nejdem na celý čas, ale len na pár dní. Uvidím tri zápasy našich a teším sa na celkovú atmosféru, na Kanaďanov, s ktorými budem rokovať o augustovom Memoriáli Hlinku, ako aj na Ralpha Krügera, ktorý bol trénerom európskeho výberu na Svetovom pohári. Je to skvelý tréner a chlap.

Budete ho prehovárať, aby zobral slovenskú reprezentáciu?

Myslím si, že toto už bude úlohou Mira Šatana. Dúfam, že zoberie úlohu generálneho manažéra a že si potom bude riešiť veci.