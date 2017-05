Ta ňe?! Slovákov potiahnu na šampionáte do boja vychodniari!

V minulosti sa národný tím tvoril prevažne okolo hráčov Dukly Trenčín, ktorá bola hlavnou baštou slovenského hokeja. No zdá sa, že teraz je to už minulosťou. V kabíne národného tímu totiž vládnu hráči z východu, na čele s kapitánom Vladimírom Draveckým.

Okrem neho pochádzajú z východného Slovenska aj brankári Július Hudáček s Jaroslavom Janusom a obrancovia Michal Sersen, Martin Gernát a Adam Jánošík. Početné zastúpenie je aj na útočnom poste. Hneď šestica borcov sa môže pýšiť tým, že sú východniari. Ide o Dávida Skokana, Marcela Haščáka, Libora Hudáčka, Pavla Skalického, Jakuba Suju a spomínaného kapitána Draveckého.

Koluje taká mienka, že východniari sú bezprostrední a blázniví, čiže sú vhodnými adeptami na utužovanie kolektívu. To, že je pre náš tím na turnaji partia prvoradá, avizuje aj tréner Zdeno Cíger. "Musíme stavať na kolektíve," vyhlasuje šéf slovenskej striedačky. A čo vraví na partičku z východu? "Ja ich volám, že sú jedni z mála," pousmial sa.

Ako sa dorozumievajú naši hokejisti na ľade

Slovensko-východniarsky slovník

Krosček - nadzigali do mňe

Reprezentačný výber - šicke sme tu kamaraci

Presilovka - je nas o jedneho vecej

Oslabenie - jeden nam hybuje

Dali sme gól - ejha, fajňe nam

Dostali sme gól - to co ši zrobil?

Striedanie - ta hybaj dolu

Vyhratý zápas - ta pijeme

Prehratý zápas - ta pijeme

pozn.: toto sú vymyslené výrazy