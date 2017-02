VIDEO Na Šatana čaká nová pozícia: Pomôže legendárny hráč vyliečiť slovenský hokej?

„Budem pôsobiť v komisii, ktorá ma za úlohu vybrať mládežníckych trénerov pre budúcu sezónu. Prezident ma požiadal, aby som bol jedným z piatich jej členov," vysvetlil Šatan vo videu uverejnenom na facebookovej stránke SZĽH. Okrem Kohúta a Šatana sa členmi komisie stali ešte generálny sekretár Miroslav Valíček, Robo Švehla a Igor Andrejkovič.

Ak máte záujem, môžete sa prihlásiť aj vy. „Záujemcovia tak môžu urobiť v priebehu niekoľkých týždňov. Potom prebehne výberové konanie," dodáva 42-ročný Šatan.

Miro skončil s aktívnou kariérou v máji 2014 ako 39-ročný. Odvtedy si stihol odskúšať aj novú úlohu v podobe manažéra hokejového tímu Európy, ktorý sa vlani predstavil na Svetovom pohári. Nečakane to potom dotiahol až do finále, v ktorom podľahol Kanade.

„Bola to vzácna skúsenosť. Nový projekt, kde sme museli vybudovať celý tím. Dopadlo to lepšie, ako sme očakávali, ani marketingovo to nebolo nezaujímavé, no ozvali sa sa aj kritické hlasy, aby sme nevytvárali podobné medzinárodné hybridy. Aj preto si myslím, že tím Európy už asi viac hrať nebude," zhodnotil svoju poslednú úlohu bývalý 110-násobný slovenský reprezentant.