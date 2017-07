Na striedačke Slovana Trenčan! Prečo to Petrovický neoznámil kamarátom?

Mali ste množstvo ponúk, čo ale zavážilo, že ste sa rozhodli pre Slovan?

Po hokejovej kariére som chcel trénovať. Začalo to v Trenčíne, pomaly som sa do toho dostal a začalo ma to baviť. Je to iné ako hrať hokej a je to úplne iná vec. Do toho mi prišla takáto ponuka, tak nie je o čom. Slovan hrá v KHL, čo je jedna z najlepších svetových líg a má svoju kvalitu. Pouvažoval som sa a rozhodol sa rýchlo.

Čo je vašou úlohou?

Zatiaľ máme za sebou len jeden tréning a na ľad sa ide až v dnes (utorok, pozn. red.), ale určite si sadneme. Tam si povieme, čo bude odo mňa hlavný tréner vyžadovať.

Kouč Říha povedal, že ste mali ponuku z reprezentácie, o čo presne išlo?

Hovorím, boli ponuky. Bolo jedno obdobie, asi tak dvá týždne, kedy sa to menilo a bolo to o tom, či áno alebo nie a čakalo sa na záverečné rozhodnutia. Do toho mi prišla táto príležitosť, kde som sa prakticky rozhodol hneď.

Prekvapilo vás, že vám ponúkol zmluvu práve Slovan?

Šport a hokej je rýchla hra, kde sa dejú veci. Či už ide o hráčov alebo aj trénerov. Bolo to naozaj veľmi rýchlo a rozmýšľal som krátko. Verím tomu, že som sa rozhodol správne.

Mierite z extraligy do KHL, čo to pre vás v kariére trénera znamená?

Sú to začiatky a prax je neuveriteľná, ktorá sa nedá len tak získať. Miloš je skúsený tréner a verím, že mu v práci pomôžem.

Ako to prijali vaši kamaráti v Trenčíne, aj vás podpichli?

(smiech) Neviem, nehovoril som radšej so žiadnymi kamarátmi.

Vedenie sa netají tým, že vás dotiahlo aj preto, že budete s legionármi hovoriť po anglicky. Aj sa vás pýtalo na niektorých konkrétnych borcov?

To nie. Ale z toho hľadiska, že viem po anglicky, je dôležité pre hráčov z cudziny. Počas zápasov nemajú hráči čas sa sústrediť na to, aby si prekladali veci zo slovenčiny. Určite bude práve toto jedna z vecí, ktoré budem mať na starosti. Jednoducho, aby to dostali hneď, z prvej ruky.

Slovan čakajú ďaleké tripy, čo na to povedali vaši najbližší?

Celý život som na cestách. Život hokejistu, a trénera, to sa nezmení, tým sme sa narodili.

Lintner ako šéf slovenskej ligy sa vyjadril, že by sa belasí mali vrátiť do domácej súťaže. Ako to vnímate?

Je to najlepšia liga v Európy a vnímam to teraz ako asistent trénera. Na takéto veci ma každý svoj názor, čo bolo aj bude. Každý si niečo iné myslí o Slovane a o KHL. Už som v Slovane a riešim len tieto veci. A hlavne, pokiaľ je v tíme veľa chalanov zo Slovenska, tak sa chcem na to sústrediť, aby sme pomohli a aby tá sezóna bola úspešná. Verím tomu, že zvládneme začiatok a dosiahneme na náš cieľ, postup do play-off.