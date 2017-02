Našich hokejistov čaká na ZOH peklo už v šatni: Na záchod budú čakať v poradovníku!

Od budúceho štvrtka budeme odpočítavať presne rok do začiatku zimných olympijských hier. Kórejčania nenechávajú zatiaľ nič na náhodu a hry pripravujú podľa harmonogramu. Podobne ako v Soči aj v Južnej Kóreii budú dve centrá. Jedno bude na pobreží v meste Kangnung, kde sa budú konať halové športy, hokej, rýchlokorčuľovanie, krasokorčuľovanie či curling. Výhodou je, že v tejto časti sú športoviská veľmi blízko seba.

Cesta do horského Pchjongčchangu, kde sa budú konať predovšetkým lyžiarske disciplíny nebude dlhšie trvať ako hodinu. Zaujímavosťou, že aj tie najvyššie položené športoviská sa nachádzajú v nadmorskej výške iba okolo 800 metrov. „Napriek tomu tu však stále mrzne, takže by nemal byť pri umelom zasnežovaní problém so snehom,“ myslí si Boris Demeter, odborný pracovník pre športy na SOV, ktorý sa spomínanej inšpekcie zúčastnil.

Na ZOH budú dve dediny. Jedna v spomínanej „mestskej“ časti, tá druhá v horskej. „Pohodlnejšie bývanie je v tej prvej spomínanej časti. V horskej dedine, boli niektoré izby dosť malé," vypichol Boris Demeter, ktorý si bol pozrieť aj hokejový štadión.

Práve ten najviac našich fanúšikov a určite aj hokejistov zaujíma. Tí sa musia pripraviť na netradičné podmienky. Kórejčania ako si totiž pozabudli na ľudské potreby. „V šatni je len jedna toaleta. Ak rátame 25 športovcov a ďalších 15 členov realizačného tímu, k tomu ešte predzápasová nervozita hráčov, tak to môže byť ozaj veľmi zaujímavé. Sám som bol športovec a pred zápasom človek, jednoducho musí ísť neraz na ten záchod,“ zamyslel sa Boris Demeter, ktorý v minulosti hrával aktívne volejbal. Nuž, možno bude musieť naša výprava siahnuť po nočníkoch alebo to vyriešiť prenosnými záchodmi. Jednu radu však Boris Demeter pre športovcov už má teraz. „Najlepšie vykonať potrebu ešte v olympijskej dedine a potom ísť na zápas,“ dodal s úsmevom Demeter.