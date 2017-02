Nebohý Svatoš (†34) sa zaradil sa medzi najlepších v histórii: O tomto hviezdy NHL iba snívajú!

V sezóne 1992/93 vletel do NHL Teemu Selänne ako blesk a v nováčikovskej sezóne v drese Winnipegu skóroval 76 gólov, o čom sa súčasným strelcom môže iba snívať! Dnes už legendárny hokejista užívajúci si zaslúžený športový dôchodok v prvom ročníku prekonal niekoľko rekordov a jeho štatistiky už asi tak skoro nikto nezlepší.

Práve po trojgólovom koncerte ešte stále len 18-ročného Laineho – Selänneho krajana – ktorý rovnako začal svoju púť v zámorí v drese Winnipegu, prišiel so zaujímavou štatistikou novinár James Mirtle z portálu theathletic.com. Od Selänneho premiérovej sezóny v NHL sa iba štyrom hráčom podarilo streliť v prvých 51 zápasoch 26 gólov.

Rovnakou štatistikou sa okrem spomínanej fínskej dvojice môžu pochváliť ruskí útočníci Jevgenij Malkin s Alexandrom Ovečkinom a taktiež už nebohý slovenský hokejista Marek Svatoš. Košický rodák dal prvé dva góly ešte v sezóne 2003/04, no svoj talent v drese Colorada naplno ukázal až v ročníku 2005/06, keď v 61 zápasoch strelil 32 gólov a pripísal si až 50 kanadských bodov.

Už len to, že Svatoš dokázal vo svojich prvých 51 zápasoch streliť 26 gólov a ocitol sa v elitnej spoločnosti hokejových superhviezd, dokazuje, aký mal obrovský talent a nebyť nešťastných zranení, ktoré mu pokazili skvele rozbehnutú kariéru, mohol ešte stále zlepšovať svoje osobné štatistiky.

Dnes už zostali fanúšikom na slovenského hokejistu iba spomienky, pretože 5. novembra 2016 zomrel vo svojom dome v Denveri na predávkovanie alebo nešťastnú kombináciu liekov, keďže pitva odhalila v jeho krvi stopy po kodeíne, morfíne a antidepresívach. Okrem toho Svatoš v minulosti užíval heroín a niekoľko mesiacov pred smrťou šoféroval auto, v ktorom sedel aj jeho syn, pod vplyvom alkoholu. V osudný deň našla Svatoša jeho manželka Diana, no bývalému hokejistovi sa už nedalo pomôcť. Na druhý svet odišiel ako 34-ročný.

