Nechcený brankár trhá štatistiky NHL: Odpisovaný obor zatienil aj megahviezdu

Rodák z kanadskej Reginy mal mať vydláždenú cestu za výbornou kariérou v profilige. Po drafte v roku 2004, kedy si ho vybral zo štrnásteho miesta Edmonton, malo byť všetko v poriadku. Lenže, potom to prišlo. Nádejná kariéra sa rozbiehala pomalšie.

Čítajte viac

Nádejného juniora si piplali v juniorke v Kamloops a neskôr aj na farme Edmontonu. Progres sa však u Dubnyka prejavoval pomalšie, no v organizácii kanadského klubu mali trpezlivosť. V sezóne 2009/2010 nakukol do NHL v 19 dueloch, v ktorých však nijako neoslnil. V ďalších troch ročníkoch sa situácia opakovala a v tíme sa striedali tréneri a aj brankárske jednotky, ale prerazenie Dubnyka sa nekonalo.

Zlom nastal v sezóne 2013/2014, kedy ho Edmonton vymenil do Nashville. Aj tam však Devan pokračoval v rovnakých výkonoch a žiadnu veľkú šancu nedostal. Prišla ďalšia výmena, tentoraz do Montrealu, kde s ním však vôbec nerátali a poslali na farmu. „To bol zlom a úplne dno. Nikdy by ma nenapadlo, že celý rok takto skončí,“ priznal Dubnyk s odstupom času.

Čítajte viac Tomáš Tatar EXKLUZÍVNE o vzácnom momente kariéry: Čakal som naň päť rokov

Neskôr sa mu ozvali z Arizony, kde mu ponúkli miesto dvojky k jednotke Mike Smithovi. Tam sa mu začalo dariť a keď v Minnesote súrne potrebovali gólmana, siahli po Dubnykovi. No, a tento ťah bol zlomom v jeho kariére. V drese Wild sa ukázal naplno jeho talent.

V sezóne 2014/2015 odchytal v novom klube 39 duelov a jeho úspešnosť zásahov bola 94-percentná! Po sezóne bol na vyhlasovaní najlepších hráčov v Las Vegas, kde sa mu ušla trofej Billa Mastertona za príkladnú oddanosť hokeju. „Bol to veľký zážitok, zvlásť potom, čo som rok predtým bol len dvojkou na farme a návrat do NHL bol v nedohľadne,“ priznal Devan Dubnyk, ktorý je už v NHL hviezdou.

Aktuálne je jeho úspešnosť zásahov ešte vyššia ako 94-percent a ani raz neinkasoval v zápase viac ako tri góly. Aj preto sú Wild druhý v konferencii. „Keď som ho v minulosti videl zlomeného, uplakaného v kabíne, ako mal cez hlavu prehodený uterák, neveril som, že sa ešte niekedy dostane do NHL,“ opísal Doug Maclean, bývalý kouč Floridy a Columbusu.

Zázrak sa však dejú aj v NHL a Dubnyk je nielen vďaka svojej, obrovským lídrom tímu a celej súťaže. „Keby hral Dubnyk v Toronte, nebavili by sme sa o Carey Priceovi, ale o ňom,“ naráža kormidelník Minnesoty Bruce Boudreau na malú popularitu Dubnyka. „Vie nás podržať v každom zápase. Je elitou a to aj napriek tomu, že sa mu v médiách nedávajú toľko priestoru,“ dodal Boudreau na adresu najlepšieho gólmana NHL s percentuálnou úspešnosťou zásahov.