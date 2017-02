Nespokojný fanúšik vypenil na Jágra: Hokejová legenda si nenechala skákať po hlave!

Jágr hodil na svoj Facebook po víkendovom Zápase hviezd fotografiu s bezdomovcom a príbehom, ktorý mu porozprával o nevydarenom manželstve. To ale nebola jediná vec, ktorá bola zaujímavá. Pozornosť sa strhla nielen na hokejistov status, ale aj na diskusiu pod fotografiou.

V nej jeden z užívateľov nazval Jágra primadonou, ktorá kašle na svojich fanúšikov. „Ja som najmä videl fotky a video od kamarátov, ktorí sa na teba s deťmi prišli pozrieť až na Floridu, na tréning a ty veľká primadona, na rozdiel od ostatných hráčov, nielenže si sa nepodpísal (celkovo tam čakalo na teba desať ľudí, z toho polovica boli deti) ani tým deťom, ale išiel si okolo nich a ani si sa na nich nepozrel, nepozdravil. Vždy som ťa mal rád a čo si dokázal, je obdivuhodné, ale týmto si u mňa a mojich kamarátov klesol dosť hlboko,“ skritizoval českú hviezdu používateľ s menom Vlastimil Janko.

Čítajte viac Jágrova frajerka nebude nadšená: Po stretnutí s bezdomovcom sa už možno nikdy neožení

Jágr si nenechal skákať po hlave a na útočné slová zareagoval, čo nie je bežné, pretože väčšinou sa ku komentárom 44-ročný hráč nevyjadruje. „Keď sa budeš 25 rokov po každom tréningu a zápase podpisovať rovnakým ľuďom, o ktorých vieš, že to predávajú, tak ťa to tiež omrzí. A máš pravdu, preto niektorí nedostanú podpis, keď tam sú po prvýkrát. Neverím, že ak by na mňa nezakričali po česky a ja by som ich počul, že by som im nedal autogram. Také hovädo nie som!“ odpovedal Jágr.

Jeden z najlepších hokejistov v histórii sa na lovcov autogramov sťažoval aj v minulosti. V žalúdku mu však neležia deti ani fanúšikovia, ktorí sa chcú zvečniť so športovou legendou. Ide skôr o ľudí, ktorí účelovo zbierajú podpisy slávnych športovcov a potom ich predávajú na internete, čo vôbec nie je zlý biznis, pretože sa na ňom dajú zarobiť slušné peniaze.

„Je trápne, k čomu sa znižujú. Najímajú si na to deti. Ide najmä o lacný spôsob, ako zarobiť peniaze,“ prezradil už v minulosti hokejista. Na druhú stranu treba povedať, že ak by mala hviezda Jágrovho formátu vyhovieť každému o podpis alebo fotografiu, zrejme by sa nezastavil ani na sekundu a prosiacich fanúšikov by sa nikdy nezbavil. Na Jágrovu stranu sa postavili aj priaznivci na Facebooku, ktorý svojho hrdinu podržali.