VIDEO Nestarnúci Lašák rozplakal hviezdne duo: Taký zákrok už nikdy neuvidíte, smial sa!

Rodák zo Zvolena je hviezdou Liberca už štvrtú sezónu a svoje kvality predviedol aj v nedeľu. V súboji proti Brnu sa na neho rútili hneď dvaja hráči, ktorých ale vygumoval.

Na Lašáka nevyzreli ani také hviezdy ako sú Martin Erat a Marek Kvapil. Prvý menovaný má za sebou úspešnú kariéru v NHL, v ktorej odohral 881 duelov s bilanciou 545 bodov (176+369). Druhá z dvojice má za sebou zase bohatú kariéru v KHL a českom národnom tíme.

No, a Lašák zneškodnil nájazd obidvoch naraz, keď pri zákroku vystrčil hokejku a zabránil gólu. „Dobre si to zapamätajte, keď skončím, už ho nikdy neuvidíte. Dnes sa chytá už úplne inak,“ smial sa 37-ročný Slovák a už s vážnosťou pre www.aktualne.cz dodal: „Veril som svojej intuícii a vyšlo to.“ Aj keď Lašák zariskoval, na Erata to platilo. „Vedel som to, že bude nahrávať. On je proste taký hráč.“

Aj napriek veľkej snahe však Liberec s Kometou prehral 0:3. „Keď nedáte gól, nemôžete vyhrať... Nedokázali sme ich zatlačiť a byť silný na puku. Od nás to bol odbojovaný zápas, ale niečo tomu chýbalo,“ priznal majster sveta z roku 2002, ktorý sa po zranení dostáva do formy. Zatiaľ naskočil v českej Extralige do štrnástich súbojov a má úspešnosť zákrokov 92,4 percent.

„Dva mesiace som mal zdravotné problémy, inak by som zápasov stihol viac. Pomaly sa ale do toho dostávam a mám ešte nejaký čas, aby som sa pripravil na play off, do ktorého sa hádam dostaneme z prvej šestky,“ zamyslel sa Lašák.