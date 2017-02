Neuhádnete, prečo rozhodca Müllner po zákroku Chovana na Bulíka nepískal: Však dýchal...

Keď sa šiel kapitán tímu Peter Sojčík opýtať, prečo aspoň neprerušili hru, zarazila ho jeho odpoveď. „Povedal, že dýchal... Nebavil som sa vôbec o následnom góle, ktorý sme dostali, išlo mi o zdravie Tomáša, veď v takýchto prípadoch rozhodujú sekundy,“ prezradil Peter Sojčík. Už nech sa stalo čokoľvek, všetkých najviac vytočila reakcia arbitra. Paradoxne oni majú dbať o čistotu hry a zdravie hráčov. Klub nelenil a podal sťažnosť na výkon rozhodcov Müllnera a Stana.

Dal teda podnet na disciplinárne konanie na komisiu rozhodcov. „Komisia sa prípadom zaoberala a konštatovala, že to faul bol a hráč mal byť potrestaný. Za napadnutie hlavy a krku mal dostať trest v hre. Za všetkých zúčastnených nás to mrzí,“ povedal podpredseda komisie Milan Novák. Chlapsky sa napokon zachoval aj Müllner.

„Spočiatku sme si mysleli, že to bolo čisté, po zhliadnutí videa sme zistili, že to bol faul. Poškodeným sa ospravedlňujem. Bulíka som videl dýchať, tak sa mi to najhoršie nezdalo,“ povedal. Bez následkov nezostane ani Chovan. „Voči Chovanovi sa začalo disciplinárne konanie a od včerajška má zastavenú činnosť. O výške trestu sa rozhodne na budúci týždeň. Keďže Bulík bude mimo hry viac ako 7 dní, Chovan môže vyfasovať tri mesiace,“ objasnil člen DK Ján Pardavý.

Tomáš Bulík sa teraz zotavuje doma. „Dostal som ranu a úplne ma vyplo, nevedel som, kde som. Tiekla mi krv z nosa a úst, zľakol som sa. Prebudil som sa až v kabíne, keď mi doktor dával čpavok. Mám otras mozgu a vyvrtnutú krčnú chrbticu. Neviem, kedy sa vrátim. Rozhodcovia musia takéto niečo pískať, sú tam štyria... Stať sa mohlo hocičo,“ konštatoval smutný Tomáš.