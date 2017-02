NHL je neoblomná: Bude olympijský turnaj bez hokejovej elity?

Podľa neho, ak majitelia klubov nenájdu do konca tejto hokejovej sezóny spoločnú reč s predstaviteľmi Medzinárodnej hokejovej federácie IIHF a Medzinárodného olympijského výboru (MOV), najväčšie hviezdy NHL budú v Pjongčangu po piatich ZOH (1998 - 2014) absentovať.

"Bude to veľká škoda, pretože hokejový turnaj na zimnej olympiáde s hviezdami zámorskej NHL patrili k ozdobám tohto celosvetového športového sviatku," povedal prezident SOV Anton Siekel na margo pravdepodobne ochudobneného hokejového turnaja v Pjongčangu.

"Registrujeme všetky informácie okolo hokejového turnaja ZOH 2018, pozorne vnímame všetko, čo sa okolo rokovaní IIHF, MOV a vedenia NHL deje. Vieme, že účasť najlepších hráčov NHL je v týchto dňoch na vážkach," reagoval Anton Siekel na otázku agentúry SITA.

"Pre mňa ako fanúšika hokeja by bola absencia hráčov z NHL výrazným zásahom do programu zimnej olympiády. Vždy som sa tešil, že na nej uvidím hrať v národných výberoch najkvalitnejších hokejistov súčasnosti. Aj preto s napätím sledujeme, ako sa vyvíja dialóg medzi MOV, Medzinárodnou federáciou hokeja IIHF a vedením NHL. Pevne veríme, že všetci zainteresovaní sa napokon dohodnú, že dokážu nájsť spoločnú reč. Pôvodne sa o všetkom malo rozhodnúť do konca januára 2017, čo sa nestalo, takže rokovania pokračujú ďalej. Ochota rokovať o ďalších možnostiach dáva veľkú šancu, že sa všetci zainteresovaní môžu dohodnúť na nejakom rozumnom riešení," dodal Siekel.

Podľa šéfa SOV je nateraz predčasné plánovať záležitosti okolo účasti Slovákov pôsobiacich v NHL. "Zatiaľ o účasti hráčov z klubov NHL neuvažujeme. Momentálne je to všetko okolo ich prípadnej účasti iba v štádiu rokovania. Lebo nikto z tých, čo si sadli za rokovací stôl okolo ich možnej účasti, nechce zaplatiť poistky a cestovné a pobytové náklady, čo predstavuje sumu okolo 10 miliónov dolárov, čo je naozaj veľa financií. Takže momentálne je celé rokovanie okolo účasti najlepších hráčov z NHL na bode mrazu. Aspoň my teraz tak vnímame... O možnom scenári ďalšieho vývoja prebiehajúcich rokovaní je teraz ťažko hovoriť. Všetci sme zvedaví, ako sa to celé skončí. Nikto z nás momentálne nevie, k čomu to dospeje," zapojil sa do besedy o budúcnosti hokejového turnaja na ZOH 2018 odborný pracovník športového oddelenia SOV Boris Demeter, ktorý sa nedávno vrátil z návštevy Pjongčangu.