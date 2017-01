NHL má šokujúceho lídra: Tím bez hviezd dominuje najlepšej lige sveta

Zverenci uznávaného, no aj zatracovaného trénera Johna Tortorellu, ťahajú úchvatnú sériu už od 27. novembra, kedy podľahli Floride 1:2 po nájazdoch. Odvtedy sú v NHL neporaziteľní a šestnásťkrát si so svojimi súpermi poradili. Naposledy si to odniesli hráči Edmontonu, ktorých odprevadili s prehrou 1:3. „Som hrdý na svoj tím a chlapcov. Zaslúžia si to,“ boli slová trénera Tortorellu po výhre.

Diváci v hľadisku Columbusu skandovali: „My chceme 16!“ čím narážali na spomínanú sériu víťazstiev. Hráči im to splnili a pokiaľ v najbližšom súboji vo Washingtone, ktorý je na programe zo štvrtka na piatok SEČ, zvíťazia, vyrovnajú bradatý rekord Pittsburghu Penguins. Tučniaci ho vytvorili v sezóne 1992/1993, kedy nepoznali chuť prehry v 17-ich prípadoch.

No, ak modrokabátnici uspejú vo Washingtone a o dva dni neskôr doma s New Yorkom Rangers, dostanú sa v tejto štatistike na prvé miesto. Pre klub, ktorý vznikol v roku 2000, by to bolo niečo úžasné. Najmä preto, že v zostave nenájdete typickú hviezdu.

Mená ako Brandon Saad, Nick Foligno, Scott Hartnell či Sergej Bobrovskij sú síce zvučné, no na vychýrených hráčov ako Crosby, Toews, Ovečkin, Kopitar či Lundqvist sa „nechytajú“. Ale meno ešte nezaručuje úspech, čo Blue Jackets presne potvrdzujú.

„Chcem, aby sme vyhrali znovu. Som rád, že hráči pochopili myšlienku o tom, že treba tvrdo pracovať každý deň a hrať si svoju hru. Rozhodne sa nestaráme o to, čo je pred nami,“ priznal kouč John Tortorella, ktorý vedie druhý najmladší tím v NHL, ktorý s 58 bodmi vládne súťaži.

Columbus je na čele NHL pred Montrealom, ktorý má 52 bodov a Chicagom s 51 bodmi. V 37 zápasoch si zverenci Tortorellu pripísali na svoje konto len deväť prehier, čo je brilantná bilancia.