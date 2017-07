Nováčik v bráne Slovana Jakub Štěpánek: Bude z neho druhý Brust?

Aký je váš dojem z atmosféry na štadióne pri vašom prvom domácom zápase v drese Slovana?

Myslím si, že v Európe nenájdeme miesto, kde by na prípravu prišlo štyri tisíc divákov. Fanúšikom by som rád zo srdca poďakoval a už teraz sa teším na ostré zápasy. Snáď z toho záveru mali veľkú radosť.

Trúfate si nahradiť či možno aj tromfnúť populárneho Barryho Brusta?

Predčasná otázka, bola to príprava a prvý zápas. Celkovo o nič nešlo, nechcem nič zveličovať. Teší ma ako ľudia v určitých momentoch skandovali moje meno, lebo aj v minulosti som si na tomto štadióne niečo vypočul iba v inom kontexte. Bolo to príjemné, pomohlo mi to, avšak či budem tak populárny ako Brust neviem ešte odhadnúť.

Neváhali ste nad ponukou zakotviť v belasej kabíne?

Dostal som šancu ísť do Slovana a chcem podávať najlepšie výkony, aby sme mali všetci z toho radosť.

Problémy s financiami, ktoré sú dlhodobo známe v klube vám nerobili obavy?

V novinách si prečítate všeličo. V prvom rade som rád, že som sa vrátil do KHL, pretože je to kvalitná európska liga a mojou úlohou je podávať dobré výkony.

Chystáte pre fanúšikov po vychytanom víťazstve šou na ľade?

Každý gólman má určité rituály. Chalani v kabíne mi to pripomenuli, no ja chcem radšej, aby si ma ľudia zapamätali ako výborného brankára. Nejakej oslave sa nebránim, no asi až taký šoumen nie som a zrejme ani nikdy nebudem.