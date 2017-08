Nový generálny manažér Slovana v tom má jasno: Každý bod bude mať cenu zlata!

Aké má Slovan ciele v novej sezóne?

Tie sú jednoznačné. Chceme urobiť všetko pre to, aby sme sa odvďačili vernosti fanúšikov čo najlepšou hrou. Napriek problémom so zostavovaním hráčskeho kádra či s finančnými ťažkosťami, ktoré nás ešte určite budú chvíľu sprevádzať. Je pred nami teda veľa výziev a hlavne práce, no sme pripravení bojovať!

Ako to je s financiami, pohlo sa to už smerom k lepšiemu?

Vhupli sme rovnými nohami do novej sezóny a budeme sa snažiť ju zvládnuť čo najlepšie, aby sme v tomto smere postupne zmazávali tiene minulosti.

Ruku na srdce, má Slovan na to, aby postúpil do play-off?

Akú odpoveď očakávate? Že urobíme všetko pre to, aby sme nechali na ľade srdce a dostali sa do play-off. Alebo sa chcete staviť, že v priebehu nasledujúcich troch sezón sa aspoň raz do play-off dostaneme?

Ako hodnotíte silu a stav kádra?

Ten ešte stále nie je kompletný! Verím, že čo najskôr ho doplníme v ofenzíve aj defenzíve.

Na úvod vás čaká náročný trip (zahraničný výjazd - pozn.), s akým počtom bodov by ste boli spokojný?

Okamžite nás čaká krst ohňom, keď narazíme na mimoriadne náročných súperov - Petrohrad, Jaroslavľ a Dinamo Moskva. Každý jeden získaný bod bude mať cenu zlata! Dôležitý však bude aj celý obraz hry.

Veríte, že budú zápasy v domácom prostredí vypredané?

Naším cieľom je, aby boli fanúšikovia maximálne spokojní a dúfam, že bude „plný dom“, tak ako je to na Slovane zvykom.

Priznajte, ste pred začiatkom nervózny?

Tento hokejový klub je výnimočný, tak by som to nenazval nervozitou, skôr odhodlaním. Nielen seba samého, ale aj celého mužstva.

Aktuálny káder s ôsmimi Čechmi

Brankári: Marek Mazanec, Jakub Štěpánek (obaja ČR), Jaroslav Janus Obrancovia: Patrik Bačik, Cam Barker (Kan.), Tomá Černý (ČR), Nick Ebert (USA), Lukáš Kozák, Andrej Meszároš, Michal Sersen, Ivan Švarný, Tommi Taimi (Fín.), Tomáš Voráček (ČR), Tomáš Hedera

Útočníci: Jan Buchtele (ČR), Colby Genoway (Kan.), Marek Hecl, Michal Hlinka, Tomáš Hrnka, Lukáš Kašpar (ČR), Juraj Mikúš, Teemu Ramstedt (Fín.), Michal Řepík (ČR), Boris Sádecký, Pavol Skalický, Marek Sloboda, Radek Smoleňák (ČR), Andrej Šťastný, Marek Viedenský.