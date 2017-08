Nový tréner hokejovej repre už začal úradovať: Čo povedal v šatni, už malo dávno odniesť!

Už deň pred začiatkom zrazu vycestoval Ramsay ako ukážkový profík v spoločnosti generálneho manažéra Miroslava Šatana do Žiliny. Po raňajkách trielil so svojím realizačným tímom do útrob zimného štadióna a zvítal sa s hráčmi. „Cez víkend som pripravoval príhovor a obrázky systému. Všetko popri prehliadke Bratislavy, máte krásne mesto,“ opísal Ramsay svoje aktivity.

Tréner mal hneď na prvom stretnutí s hokejistami príhovor a jeho prvé slová chytili za srdce azda každého hráča. Slová najskúsenejšieho harcovníka Ladislava Nagya hovoria jasnou rečou. „Nebudem vynášať slová z kabíny, no padli od neho také slová, aké tu mali padnúť už dávno.“ Ramsay veruže nepatrí do starého železa. Na tréningu lietal jedna radosť, až by mu len málokto tipoval 66 rokov.

Po jeho boku pútal pozornosť nový asistent Michal Handzuš. „Hral dlhé roky dôležitú úlohu v systéme, ktorý by som rád aplikoval aj na Slovensku,“ vyzdvihol zámorský kouč prínos Handzuša v realizačnom tíme. Pri otázkach v dobrej nálade stihol popíjať kávičku z automatu či vyfotiť sa s prvým fanúšikom a odovzdať mu autogram. „Ďakujem vám, veľmi si to vážim,“ uviedol. Po chutnom obede v blízkom hoteli sa pustil aj do prvej analýzy tréningu.

„Tešil som sa, bolo to na mne vidieť. S Vladom Orsághom sme si sadli a bližšie rozobrali chalanov. Stihol sa im už ospravedlniť a požiadať ich, aby sa nehnevali, ak zle vyslovím ich mená. Slovenčina je pre mňa totálna novinka, časom sa v nej určite zlepším.“ Nuž, prvý deň v práci sa kanadský deduško ani na sekundu nezastavil, čo je výborná správa. So slovenským hokejom ho totiž čaká roboty ako na kostole...