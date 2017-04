O niečom podobnom môžeme u nás iba snívať: Český tréner dostal pozvánku do NHL

Hoci je na trénerský post dosť mladý, môžu sa od Pešána učiť aj starší kolegovia. Do susednej českej extraligy privial svojimi tréningovými metódami nový vietor. Hráčom Bílých Tigrov Liberec skrátil, no zintenzívnil tréningy počas letnej prípravy, upravil systém striedaní a dokonca aj nakázal nosiť obleky, ako je tomu zvykom napríklad v NHL.

Nešlo o samoúčelné kroky, priniesli svoj efekt. Liberec vlani získal titul, tento rok si odniesol strieborné medaily. V oboch sezónach, navyše, vyhral základnú časť. Strojcu týchto úspechov si všimli aj v zahraničí. Pešán dostal niekoľko ponúk z KHL, ktoré však odmietol. Teraz sa ozvali z ešte prestížnejšej súťaže.

„Asi poletím do Ameriky, ale potrebujem si od hokeja trochu odpočinúť, mám toho teraz plné zuby. Oficiálne ma pozvali na kemp New Yorku Rangers, ktorý sa uskutoční v júni,“ prezradil pre hokej.cz, akoby šlo o bežnú vec.

Pre iDnes.cz bol trochu konkrétnejší: „Je to trochu iné, ako keď som absolvoval stáž v Detroite. Teraz ma oficiálne oslovil klub NHL, či by som sa nechcel zúčastniť ich kempu s tým, že by mali záujem o budúcu spoluprácu. Takže možno je to taký malý prvý krôčik.“

Jediný Čech, ktorému sa kedy dostalo cti trénovať klub NHL z pozície hlavného kouča, bol Ivan Hlinka. Lodivod olympijských víťazov z Nagana viedol Pittsburgh Penguins v sezóne 2000/01 a doviedol ho až do finále Východnej konferencie. Nasledujúci rok ho po štyroch zápasoch, ktoré všetky prehral, aj pre nezhody s Mariom Lemieuxom vyhodili. O poznanie dlhšie, avšak „len“ v role asistenta, sa v NHL udržal Slavomír Lener. Dovedna sedem sezón pôsobil v tímoch Calgary Flames a Florida Panthers.