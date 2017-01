Obdivuhodný príbeh slovenského hokejistu: Pred rokom takmer ochrnul, dnes strieľa góly!

Bolo 2. októbra 2015 a zápas Tipsport ligy medzi Piešťanmi a Popradom mal byť jedným z množstva, ktoré sa odohrajú v najvyššej súťaži. Po jednom súboji pri mantineli, kde ho narazil Matej Síkela z Popradu, zostal nehybne ležať. Nasledoval okamžitý transport do košickej nemocnice, kde sa Filo dozvedel krutú diagnózu: Prasknutý stavec, ktorého úlomky tlačia na miechu.

Najhrozivejšie predpovede vraveli o ochrnutí, čo si však hokejista nepripúšťal a už na lôžku premýšľal, čo ďalej. Samozrejme, hokejová kariéra išla bokom, prioritou bolo sa vrátiť do normálneho života a hlavne zase chodiť! To sa Martinovi podarilo a postupne začal uvažovať o návrate k športu. Nie však k hokeju, pretože nechcel nič uponáhľať. „Doktori mi prakticky dali zelenú a mohol som sa vrátiť k športu a aj k hokeju. Obavy z nárazu si nepripúšťam, pretože stavec je vlastne z titánu, tak by mal vydržať všetko,“ pousmial sa Filo v lete, kedy nám poskytol rozhovor.

Okrem toho, že sa Filo postavil na nohy, postavil sa aj na vlastné nohy v rámci podnikania. Otvoril si internetový predaj čerstvého ovocia a zeleniny. Neskôr si v Bratislave otvoril aj predajňu a podnikaniu sa venoval naplno. „Začína sa nám dariť. Je fajn, že som voľný čas popri hokejovej kariére využíval inak ako hraním hier alebo sedením po kávičkách. Teraz sa mi to vyplatilo,“ podotkol na margo úspešného prechodu z kariéry hokejistu do normálneho života.

Po lete sa Filo začal pohrávať s myšlienkou návratu na ľadové plochy. Dohodol sa s vedením druholigového klubu HC Bratislava, kde sa občas objavoval na tréningoch. Potom sa rozhodol, že si vyskúša súťažný zápas. Ten prišiel v piatok 30. decembra, keď si Martin znovu obliekol dres a naskočil na ľad v Dubnici. Bratislavčania sa predstavili u lídra a on dokonca skóroval! Prehre 2:3 však nezabránil, ale potvrdil, že aj napriek desivému zraneniu sa dokázal vrátiť na klziská a znovu okúsiť pocit zo streleného gólu.

„Neveril som, že sa niekedy ešte vrátim na ľad a priznám sa, že som bol extrémne unavený. Môže za to moja nepripravenosť a preto som sa na ľade cítil miestami zle. Skôr som sa vytrápil, ako som si to užil,“ opísal pre Pluska.sk Martin Filo svoj návrat do akcie.

„Potešilo ma, že som strelil gól a tiež sa mi páčilo, že sa zápas ku koncu hrotil. To z toho dôvodu, že som znovu zažil to športové napätie. Škoda, že sme v Dubnici neudržali vedenie,“ doplnil 27-ročný útočník, ktorý pôsobil okrem Piešťan aj v Trenčíne či v zámorskej juniorskej lige WHL. „Čo bude ďalej? To ešte neviem, jednoducho uvidím. Porozprávam sa s ľuďmi okolo seba a rozhodnem sa, čo bude nasledovať,“ uzavrel Filo.