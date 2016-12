Obrovská hanba Slovákov: Od Bielorusov schytali potupnú nakladačku!

Slovensko - Bielorusko 1:7 (1:1, 0:3, 0:3)

Góly: 7. Kudrna (Gernát) - 14. Denisov (Volkov), 22. Lopačuk (Turkin), 27. Stefanovič (Parfejevec), 38. Parfejevec (Dostanko, Razvadovskij), 43. Ambrožejčik (Gavrus), 54. Stefanovič (Denisov, Dostanko), 58. Lopačuk (Razdvadovskij). Rozhodovali: Dipietro, Müller - Altmann, Gurtmer, vylúčení: 1:0, navyše Matoušek (SR) 5+DKZ za úder do oblasti hlavy a krku, presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, 500 divákov

Slovensko: Laco - Švarný, Ďaloga, Mikuš, Gernát, Jánošík, Čerešňák, Šedivý, Trška - Dravecký, Mikúš, Suja - Cingel, Kudrna, Hrnka - Matoušek, Bortňák, Češík - Macík, Mráz, Hlinka

Bielorusko: Karnauchov - Denisov, Graborenko, Dostanko, Ivanov, Kazakevič, Mickevič - Ambrožejčik, Boyarčuk, Gavrus - Lopačuk, Turkin, Karaban - Demkov, Kitarov, Volkov - Stefanovič, Parfevejec, Kogalev - Razvadovskij

Slováci sa v úvodných piatich minútach zamerali vyložene na to, aby neinkasovali. Aktívnejších Bielorusov sa snažili zastaviť už na obrannej modrej a útoky, ktoré prenikli do hĺbky pásma, vyriešil Laco. Po zvládnutí úvodnej pasáže nabrali Cígerovi zverenci nakrátko aj ofenzívny kurz a v 7. minúte im so šťastím vyšiel herný variant s hybridným icingom.

Gernátov nastrelený puk sa pre brankára Karnauchova nešťastne odrazil od zadného mantinelu priamo na hokejku Kudrnu, ktorý ho bekhendom umiestil do siete. Od tohto momentu sa iniciatíva Bielorusov rapídne zvýšila. Karaban či Volkov ešte Laca neprekonali, no Denisov v 14. minúte už áno, keď mu pri nahodení od modrej pomohla početná hráčska clona.

Druhá tretina odštartovala nejasnou gólovou situáciou. Striedajúci Slováci nestihli zareagovať na súperove založenie útoku, do bekhendovej koncovky sa dostal Lopačuk a umiestnil puk pod hornú žŕdku. Keďže platnosť zásahu potvrdilo zhliadnutie videa až po dlhom čakaní na prerušenie hry, čas sa vrátil dozadu o 121 sekúnd. V 27. minúte mali Cígerovi zverenci veľkú príležitosť na vyrovnanie, Kudrna však z osi klziska Karnauchova neprestrelil.

Naopak, bieloruský protiútok na druhej strane zmenu skóre priniesol. Parfejevecovu snahu zavŕšil kľučkou na Laca a úspešným zakončením Stefanovič. Slováci v druhej časti výrazne zaostali v korčuľovaní i streleckej produkcii, viazla im kombinácia a chýbala vzájomná komunikácia na ľade. Spomenuté fakty sa podpísali pod nekompaktný prejav, ktorého výsledkom bol v 38. minúte štvrtý inkasovaný gól. Lepšie korčuľujúci súper sa opäť ľahko dostal do koncovky a Parfejevec po jednoduchej kľučke z krídla na os zvýšil na 4:1.

Aj v úvode tretej tretiny mali Bielorusi dostatok priestoru na prienikové prihrávky i manévrovanie s pukom a po prieniku Ambrožejčika strelili piaty gól. Nepriaznivý vývoj Slovákov naštartoval, no snaha o aktívne dobytie Karnauchovovej bránky prišla neskoro, navyše ani v tejto fáze stretnutia nebola efektívna. Po vylúčení Matoušeka do konca zápasu si Bielorusi hokej užívali, čo podčiarkli efektná gólová koncovka Stefanoviča a siedmy úder z hokejky Lopačuka.