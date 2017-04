Pánik po konci Chicaga v play-off dal Cígerovi definitívu: Posilní Slovensko na MS?

Realizačný tím na čele s trénerom Zdenom Cígerom mal záujem, aby hráč Chicaga Blackhawks po vypadnutí v 1. kole play off zámorskej NHL prišiel na šampionát, ale Pánik ponuku generálneho manažéra slovenskej reprezentácie Róberta Švehlu po telefonickom rozhovore odmietol.

Ďalší hráč "jastrabov" Marián Hossa už skôr oznámil, že vzhľadom na jeho vek a celosezónnu vyťaženosť neposilní slovenský tím. "Žiaľ, Richard Pánik nám oznámil, že ani on neposilní reprezentáciu. Nemá totiž istotu zmluvy na budúcu sezónu, a preto nechce riskovať prípadné zranenie. Tomáš Jurčo má naplánované stretnutie s vedením klubu, a potom aj výstupné testy. V pondelok si zatelefonujeme opäť a uvidíme, čo povie," citovala Švehlu oficiálna stránka SZĽH.

Jasná je už aj situácia v prípade Mareka Hrivíka. Útočník New Yorku Rangers tiež neposilní Slovensko na blížiacich sa majstrovstvách sveta. Hrivíka totiž klub povolal z farmy do prvého tímu. Navyše má problémy s lakťom a mal by pauzovať minimálne mesiac.