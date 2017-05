Pekelné podmienky odstavili Sagana: Šampión prehovoril o svojej zlej forme!

Bora vstupovala do pretekov s veľkými nádejami, chcela sa na domácom podujatí, ktoré je už zaradené do seriálu World Tour, ukázať v plnej paráde. Proti však bolo studené počasie s dažďom, ktoré vytvorilo cyklistom hotové peklo.

„Eschborn-Frankfurt boli moje prvé preteky po jarných klasikách. Počasie bolo extrémne nepriaznivé a nebola to ideálna situácia pre návrat do pretekového tempa. Urobil som čo sa dalo a teraz sa budem sústrediť na ďalšiu časť sezóny,“ napísal na svojom profile Sagan, ktorý sa rozhodol zabaliť preteky predčasne. A nebol jediný z favoritov. Do cieľa nedošli ani domáci miláčikovia André Greipel a Marcel Kittel.

„Bol som dlho bez pretekov, mal som voľno. Nie som kúzelník, aby som si dokázal vyčarovať formu. Aspoň vidieť, keď je pretekár z formy, ale keď sa do nej dostane, môže to byť už len lepšie. Potrebujem sa pomaly dostať na moju úroveň a nejde to zo dňa na deň,“ povedal Sagan pre RTVS.

Teraz ho najbližšie čaká jeho obľúbené podujatie Tour of the California, kde sa mu zvykne dariť a v roku 2015 získal aj celkový triumf.