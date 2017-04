Pravda o tom, prečo Budaj odmietol reprezentovať: Toto je hlavný dôvod!

Sezónu začal v slnečnej Kalifornii. „Odchytal som v Los Angeles sedem zápasov na nulu, úspešnosť zásahov som mal 91,5 percenta a zaznamenal som spolu aj s Tampou 30 víťazných duelov. Čo viac si priať? Som spokojný,“ prezradil Peter. S výmenou do iného klubu však nepočítal ani on.

„Nevedel som, že to príde. Bolo to rozhodnutie zhora. Hokej je tu veľký biznis, a tak to treba brať. Nezanevrel som preto na Los Angeles. V Tampe nám play-off ušlo o bod a napriek tomu, že sa nám tam nepodarilo dostať, považujem moje pôsobenie za úspešné. A rád by som zostal. Generálny manažér Steve Yzerman je vynikajúci chlap, rád by som aj preto pokračoval,“ povedal Budaj.

Momentálne si Peter užíva voľno s rodinkou. „Po sezóne sme si dopriali dovolenku na Floride a teraz sme sa vrátili do Los Angeles. Malý šesťročný Peťko totiž chodí do tunajšej prípravky, a tak sa mu treba venovať,“ objasnil. No brankár z neho nebude. „Začal síce ako brankár, ale hovoril som mu, že nech to nerobí len kvôli mne. Neskôr ho presunuli do obrany a tam teraz hrá,“ dodal.

Po sezóne prišla aj Petrovi pozvánka do reprezentácie. „Som rád, že si na mňa spomenuli. Generálnemu manažérovi Róbertovi Švehlovi som však povedal na rovinu, že neprídem. Musím sa pozerať na to, že nemám zmluvu a nechcem sa zraniť. Vysvetlili sme si situáciu a verím, že pán Švehla ju pochopil,“ dodal Budaj.

